レーシックと何が違う？角膜を削らない「ICL手術」のすごさを医師解説

近視を治療する方法はさまざまありますが、なかでも近年注目を集めているのがICL。角膜を削らず、また侵襲が少ない治療法として多くの人が選択し始めています。今回はICLのメリットとデメリットについて、きくな湯田眼科の湯田先生に話を聞きました。

監修医師：

湯田 健太郎（きくな湯田眼科）

浜松医科大学医学部医学科卒業、東京大学大学院医学系研究科修了。その後、横浜南共済病院、横浜市立大学附属病院、ハーバード大学医学部などで経験を積む。2021年、神奈川県横浜市に位置する「きくな湯田眼科」の副院長に就任。医学博士。日本眼科学会専門医。日本神経眼科学会、日本眼科手術学会の各会員。横浜市立大学附属病院眼科客員講師、日本大学医学部附属板橋病院眼科兼任講師。

編集部

ICLはレーシック手術とどう違うのですか？

湯田先生

レーシック手術では角膜をレーザーで削り、角膜の形状を変えることによって視力を矯正します。しかし、ICLでは角膜を削る必要がないため、万一の場合にはレンズを除去することで元に戻せるというメリットがあります。

編集部

そのほか、ICLにはどのようなメリットがありますか？

湯田先生

レーシック手術の場合、角膜が薄い人は手術の適応外となることが多かったのですが、ICLの場合には角膜の厚みに関係なく治療を受けられるというメリットがあります。また、強度近視や強度乱視の場合にはレーシック手術を受けることができませんが、ICLにはそうした制限がありません。

編集部

レーシック手術と比べてさまざまな違いがあるのですね。

湯田先生

そのほかにも、レーシック手術の場合にはドライアイになるリスクがありますが、ICLにはそうした心配が少ないとされています。また、レーシックの場合には視力が回復するまで１週間くらいかかることもありますが、ICLの場合は手術直後からよく見えるようになることもあり、視力の回復が早いのが特徴です。

編集部

安全性はどうですか？

湯田先生

ICLの安全性は非常に高く、生体適合性に優れているので安心して受けることができます。ICLは75カ国で販売されていて、現在、200万人ほどの人が治療を受けているとされています。手術による感染症や合併症のリスクはゼロではありませんが、そうした事象が起きる確率は非常に低いとされています。

※この記事はMedical DOCにて＜レーシックとの比較でわかる｢ICL｣ 角膜を削らない治療を医師が解説【近年注目】＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。