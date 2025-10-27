¡Ö»Ë¼Â¤Î¤Þ¤ÞÉÁ¤¯¤È¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¡Ä¡×¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙµÓËÜ²È¤¬ÌÀ¤«¤¹¥È¥¡õ¶äÆóÏº¥·¡¼¥ó¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤
Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù(NHKÁí¹ç Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË8:00¡Á¤Û¤« ¢¨ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê)¤ÎµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§»á¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¹âÀÐ¤¢¤«¤ê(¹â¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«)±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¥È¥¤ÎºÇ½é¤Î·ëº§Áê¼ê¡¦¶äÆóÏº¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ä±é¤¸¤¿´²°ìÏº¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¶äÆóÏºÌò¤Î´²°ìÏº
113ºîÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é¤È¤Ê¤ë¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¡¢É×¤Î¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó(¾®ÀôÈ¬±À)¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëÉ×ÉØ¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£¾®Àô¥»¥Ä¤¬¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥¤ò¹âÀÐ¤¢¤«¤ê(¹â¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«)¡¢¾®ÀôÈ¬±À¤¬¥â¥Ç¥ë¤Î¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¤ò¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¡Ö¤ª¸ß¤¤¹¥¤¤À¤±¤ÉÊÌ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤ß¤¿¤¤¤ËÉÁ¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡×
´²°ìÏº±é¤¸¤ë¶äÆóÏº¤Ï¡¢¥È¥¤È¤ª¸«¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¾¾Ìî²È¤ËÌ»Æþ¤ê¤¹¤ë¤â¡¢¥È¥¤ÎÁÄÉã¡¦´ª±¦±ÒÌç(¾®Æü¸þÊ¸À¤)¤«¤é¶¯¤¤¤é¤ì¤ë·õ¤Î·Î¸Å¤ä¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËËÄÂç¤Ê¼Ú¶â¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤º½ÐËÛ¡£¥È¥¤ÏÅìµþ¤Ë¤¤¤ë¶äÆóÏº¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤â¡¢°ì½ï¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤Ï³ð¤ï¤º¡¢ÊÌ¡¹¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¤³¤È¤Ë¡£
¤Õ¤¸¤»á¤Ï¡¢¶äÆóÏº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î1¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤¡¢»Ë¼Â¤È¤·¤Æ¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÉ×ÉØ¤Î¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤ò°Õ¼±Åª¤ËÉÁ¤¤¤¿¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö¥È¥¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î¾®Àô¥»¥Ä¤µ¤ó¤ÎºÇ½é¤ÎÉ×¤Ç¤¢¤ëÁ°ÅÄ°ÙÆó¤µ¤ó¤¬¡¢¶äÆóÏº¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÌ»¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ·ë¶É½ÐËÛ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¬ÆÉ¤ó¤À»ñÎÁ¤Ç¤Ï¡¢·ëº§À¸³è¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Û¤È¤ó¤É½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£²È·±¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤ª¤¸¤¸¤µ¤Þ¤ä¤¢¤Þ¤ê¤ÎÉÏ¤·¤µ¤Ç²È¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥»¥Ä¤µ¤ó¤¬²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡ØÀäÂÐ¤Ë²È¤Ë¤Ïµ¢¤é¤Ê¤¤¤·¡¢Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¡Ù¤°¤é¤¤¤ÎµñÈÝ´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¥»¥Ä¤µ¤ó¤Ï¤½¤Îµ¢¤ê¤ËÀî¤Ë¿È¤òÅê¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ë¼Â¤Î¤Þ¤ÞÉÁ¤¯¤È¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤È¡£¤½¤ì¤¬¸½¼Â¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢ËÍ¤Ï°ì½Ö¤Ç¤â¶äÆóÏº¤È¥È¥¤Î´Ö¤Ë¤Ï³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦É÷¤Ë½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î»×¤¤ÄÌ¤ê¡¢´°À®¤·¤¿±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¥È¥¤È¶äÆóÏº¤Î¹¬¤»¤Ê½Ö´Ö¤¬¤·¤Ã¤«¤êÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤Õ¤¸¤»á¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö´²°ìÏº¤µ¤ó±é¤¸¤ë¶äÆóÏº¤¬¤¹¤´¤¯°¦¾ð¿¼¤¯¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¿Í¤Ç¡¢¥È¥¤â¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤Æ¡¢ÆÃ¤ËºÇ½é¤Î¤·¤¸¤ß½Á¤ò°û¤à¤È¤³¤í¤Ê¤É¤Ï¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤½¤¦¤À¤·¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤ª¸«¹ç¤¤¤·¤Æ¤ª»û¤Ë¹Ô¤¯¤È¤³¤í¤â¡¢²øÃÌ¹¥¤¤Î¥È¥¤¬¤è¤¦¤ä¤¯ËÜÅö¤ËÍýÁÛ¤Î¿Í¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò°ì½ï¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤¦¤ì¤·¤µ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢2¿Í¤¬¤º¤Ã¤È¹¬¤»¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤°¤é¤¤¡¢2¿Í¤Î´Ö¤Ë¤Ï¹¬¤»¤Ê¤â¤Î¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Âè4½µ¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¤Ç¥È¥¤È¶äÆóÏº¤¬¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤âÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡Ö¥È¥¤È¶äÆóÏº¤¬Åìµþ¤Ç¤ª¸«¹ç¤¤°ÊÍè½é¤á¤Æ¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â2¿Í¤À¤±¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¾¾¹¾¤Ë¤¤¤ë´Ö¤Ï¤Û¤È¤ó¤É2¿Í¤Ç¤¤¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢Åìµþ¤Ç½é¤á¤ÆÉ×ÉØ¤é¤·¤¤2¿Í¤À¤±¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤¬»ä¤Ï¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡¢·ë¶É¥À¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¹¥¤¤À¤±¤ÉÊÌ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤ß¤¿¤¤¤ËÉÁ¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡û´²°ìÏº¤ÏÂç¹¥¤¤ÊÌò¼Ô¡Ö¶äÆóÏº¤ò±é¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¤Þ¤¿¡¢¶äÆóÏºÌò¤Î´²°ìÏº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Õ¤¸¤»á¤Ï¡ÖÌòÊÁ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ý¡¼¥«¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¢¤Þ¤êÉ½¾ð¤òÉ½¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬ËÍ¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¡£»þÀÞ¤Õ¤Ã¤È¾Ð¤¦½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤¬¤Þ¤¿Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£¥»¥ê¥Õ²ó¤·¤âÍÞÍÈ¤ò¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ä¤±¤ëÊý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÍ¤¬¤«¤Ê¤ê¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤ÎÌò¼Ô¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀä»¿¡£¡Ö´²°ìÏº¤µ¤ó¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤¤°¤é¤¤¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶äÆóÏº¤ò±é¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
