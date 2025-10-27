「てるまゑ・ノヱビア」としてパフォーマンスをする満島てる子さん＝札幌市

札幌市の繁華街ススキノにある女装を楽しみたい人のためのバー「7丁目のパウダールーム」店長の満島てる子さん（35）＝同市＝は、自身も普段から女装して過ごすゲイだ。「メークや衣装は、あたしにとっての『武装』」。人目を引く装いで、性的少数者は身近にいると周囲に伝える。（共同通信＝村社菜々子）

三重県出身。小学生の頃に性的指向に気付き、大人に相談しても取り合ってもらえず、生涯明かすまいと心に決めた。地元と距離を置こうと北海道大へ進学。告白した後輩の男性に断られ、傷心のまま大学院を休学し、初めて訪れたゲイバーで性的少数者のコミュニティーに迎えられた。

店のオーナーに勧められ女装を始めた。「女性性」を強調したきらびやかな衣装などでパフォーマンスするドラァグクイーンとして夜の店の舞台にデビュー。「てるまゑ・ノヱビア」を名乗り性別の枠にとらわれない存在を演じ、不思議と自身を肯定できるように。以来、日常でも女装する。

札幌市では、多様な性の在り方を伝える祭典「さっぽろレインボープライド」が前身を含め約30年続き、ドラァグクイーンは例年注目を集める。満島さんは7年間、裏方の運営委員を務めつつ、表で自ら表現する機会を望んでいた。委員を退き、今年依頼を受けて迷わず出演を決めた。

9月14日午後、性的少数者を象徴する6色の虹のドレスをまとい、市中心部の交差点の舞台に立った。観光客は足を止め、子どもたちが最前列で見つめる。大好きな「Mr〓 GREEN APPLE」の曲に口の動きを合わせた演技に、数百人の拍手が広がった。

派手な格好に白い目を向ける人は今もいる。でも、存在に気付かせたからこそ新たに紡げる関係もあると信じる。以前、自身の店に初めて来た客が、酔っていたのか「殺すぞ」とすごんできた。動じることなく「飲も！」と乾杯。後に酒を酌み交わす常連になった。

交差点に設置された舞台で「てるまゑ・ノヱビア」としてパフォーマンスをする満島てる子さん（右端）＝札幌市