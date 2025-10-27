Á°WBC¡¿IBF¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦ÃæÃ«½á¿Í ¡È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡É°æ¾å¾°Ìï¤Î¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤òÄ¶¤¨¤ë¡×
ºÇ¶¯¤ÎÁê¼ê¤Ø¤ÎÄ©Àï
Å·°æ¤Þ¤Ç¤Î¹â¤µ¤Ï5.4£í¡£127.53Ö¤Î¹¡¹¤È¤·¤¿¶õ´Ö¤ËÀ¤³¦¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ÈÆ±¤¸¥µ¥¤¥º¤Î¥ê¥ó¥°¤¬È÷¤¨¤é¤ì¡¢200Ô¡¢150Ô¡¢100Ô¡¢40Ô¡¢¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥ÈÀìÍÑ¡¢¤½¤·¤Æ¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Î·×£¶ËÜ¤Î¥µ¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤¬Äß¤ê²¼¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡í¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡í°æ¾å¾°Ìï¡Ê32¡Ë¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ò·è¤á¡¢£×£Â£Ã¡¿£É£Â£Æ¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¤òÊÖ¾å¤·¤¿ÃæÃ«½á¿Í¡Ê27¡Ë¤¬¿ÀÆàÀî¸©Ë¿½ê¤ËÃÛ¤¾å¤²¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥à¤À¡££¹·îÃæ½Ü¤è¤ê¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ÎÌµ¤¤Æü¤Ï¤³¤³¤Ç´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Þ¥·¡¼¥ó¤âÃÖ¤«¤ì¡¢±«Å·¤Ç¤âÁö¤ê¹þ¤á¤ë¡£
15ºÐ¤ÇÃ±¿È¥¢¥á¥ê¥«¤ËÈô¤Ó¡¢ËÜ¾ì¤Î¥×¥í¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿ÃæÃ«¤Ï¡¢¸À¤ï¤ÐµÕÍ¢Æþ¥Ü¥¯¥µ¡¼¤À¡££×£Â£Ï¥Õ¥é¥¤µé¡¢Æ±¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¡¢£×£Â£ÃµÚ¤Ó£É£Â£Æ¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë£´³¬µéÀ©ÇÆ¤òÁÀ¤Ã¤ÆÍèÇ¯£µ·î¤Î°æ¾å¾°ÌïÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÌÜ²¼¡¢ÀïÀÓ¤Ï31ÀïÁ´¾¡24£Ë£Ï¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢»î¹çÁ°¤ÏËè²ó¡¢£Ì£Á¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥×¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸¶ÅÀ¤È¸Æ¤Ù¤ëÃÏ¤ÇÌ¾¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡¢¥ë¥Ç¥£¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤À¡£
°æ¾åÀï¤Þ¤Ç¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ç£²»î¹ç¤Ï¤³¤Ê¤·¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃæÃ«¤À¤¬¡¢¥Á¥å¡¼¥ó¥Ê¥Ã¥×Àï¤Ï12·î27Æü¤Î¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê25¡ËÀï¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£Æ±¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥ê¥ä¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£31ÀïÁ´¾¡27£Ë£Ï¤Ç¡¢£×£Â£Á¡¿£×£Â£Ã¡¿£É£Â£Æ¡¿£×£Â£Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¤¢¤ë°æ¾å¤¬¥á¥¤¥ó¡¢ÃæÃ«¤Ï¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¼ÂÄï¤ÎÎ¶¿Í¤¬¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÃæÃ«¤ò»Ù¤¨¤ë¡££²¤ÄºÐ²¼¤ÎÄï¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö122¥Ñ¥¦¥ó¥É¤Ø¤ÎÅ¾¸þ¤ò·è¤á¡¢·»¤ÎÂÎ¤ÏËÜÅö¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤â°ÊÁ°¤«¤é¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥à¤Ë¾å¤²¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤òÀ¸¤«¤»¤ë¤È»×¤¦¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¡¢ÊªÀ¨¤¯¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¥ß¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¤Ç¥Ñ¥ó¥Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ËÍ¤¬¼ê¼ó¤äÏÓ¤òÄË¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤âÁý¤·¤Þ¤·¤¿¡×
ÃæÃ«¤¬°æ¾å¤Ë¾·¤«¤ì¡¢Ì¾¸Å²°¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥à¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸»þ´ü¤À¡£¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É¤ÎºÇÁ°Îó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤ÎÄ©Àï¼Ô¡¢¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê30¡Ë¤Ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬È½Äê¾¡¤Á¤¹¤ëÍÍ¤ò¶Å»ë¤·¤¿¡£
¡Ö°æ¾åÁª¼ê¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼ê¤¬½Ð¤»¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÌÜ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤ó¤ÊÉ÷¤ËÀï¤¦¡¢¤³¤¦í¾¡Ê¤«¤ï¡Ë¤¹¡¢¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¼«Á³¤ËÍ¯¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢µÒÀÊ¤ÇÂÎ¤¬Æ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ËÍ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÇºÇ¶¯¤ÎÁê¼ê¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤¬»î¤µ¤ì¤ë°ìÀï¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°æ¾åÁª¼ê¤ÏÀÜ¶á¤·¤¿¤ê¡¢µ÷Î¥¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥ÕÀï¤Ï¡¢¤½¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤Ç¤¤¿È¦¤Ç¤¹¤è¡£´º¤¨¤Æ¥»¡¼¥Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢ËÍ¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Áê¼ê¤Î°ìÈ¯¤ò·Ù²ü¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¤ÎÀï¤¤Êý¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤½¤³¤ËÈà¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤Ç¤¹¡×
ÃæÃ«¤Ï¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¢¤¤¤äº£Æü¤Î¼«Ê¬¤òÄ¶¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ÆüÊÆ£²¤Ä¤Î¡í¸×¤Î·ê¡í¤Ç¸Ê¤òÃÃ¤¨È´¤¯¡£
10·î23ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØFRIDAY 11·î7Æü¹æ¡Ù¤ÈÍÎÁÈÇ¡ØFRIDAY GOLD¡Ù¤Ç¤Ï
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥à¤Î¤³¤À¤ï¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢Îý½¬ÆâÍÆ¤«¤é¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥à¤Ë¾å¤²¤Æ¤«¤é¤Î¿ÈÂÎ¤ÎÊÑ²½¡¢Íè¤ë°æ¾å¾°ÌïÀï¤ÎÂÐºö¤Ê¤É¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2025Ç¯11·î7Æü¹æ¤è¤ê
¼èºà¡¦Ê¸¡§ÎÓ ÁÔ°ì¡Ê¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¡Ë