【ZARAのグレー】がセンス別格！ 大人コーデを格上げ♡「サマ見えカーデ」

落ち着いた印象で上品さを醸すグレーは、今季のトレンドカラーのひとつ。そんなグレーを取り入れるなら、温度調節のしやすい「カーディガン」がこの時期にぴったりかも。大人に似合うアイテムをリサーチしたところ、【ZARA（ザラ）】には、ひとクセありのカーディガンがずらり。今回は、大人コーデを格上げしてくれそうなカーディガンをご紹介します。

細めベルトでシックなスタイルに

【ZARA】「ウール100%ベルト付きカーディガン」\9,990（税込）

ダークトーンのボタンレスカーディガンに、細いベルトを添えた上品なアイテム。100%ウール素材ならではの上質感は、羽織るだけで凛とした雰囲気を演出できそうです。洗練されたシンプルなデザインはコーデのセンスをさりげなく格上げしてくれそう。モノトーンで統一した、きれいめなスタイリングがおすすめです。

遊び心も感じるスタイリッシュなデザイン

【ZARA】「コンビニットカーディガン」\8,590（税込）

シャツをレイヤードしたような袖口が印象的なカーディガン。プレーンなラウンドネックだからきれいめにもカジュアルにも振りやすく、ハイネックのインナーとの重ね着も楽しめます。シンプルなようでひとクセあるディテールがサマ見えを叶えてくれそう。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。