この可愛さ反則だよぉぉぉ（涙）【スタバ】買い逃したくない♡「新作グッズ」

発売されるやいなや、争奪戦になることもある【スターバックス】の「新作グッズ」。今回は、ハロウィングッズをご紹介。人気商品は早々に売り切れてしまう可能性大なので、早めのチェックがおすすめです。限定グッズ・かわいいもの好きはお見逃しなく！

バッグにつけたい！ ハロウィン限定キーホルダー

もこもこの黒猫のコスチュームを着て、スタバのグリーンエプロンを身につけた「ハロウィン2025べアリスタmini」は、今しか出会えない限定グッズ。キーフックがついているので、キーホルダーのように使えるのがうれしいポイント。高さ17.5cmで、バッグにつければ目立つサイズ感です。値段は\2,750（税込）。お店で見つけたら、即GETがおすすめです。

つけても飾ってもかわいい！ ハロウィンピンバッジ

こちらは「ピンバッジセット べアリスタ パンプキンスパイスラテ」。真ん中には、かぼちゃのコスチュームを着たべアリスタ。さらにフラペチーノ®や「パンプキンスパイスラテ」をモチーフにしたピンバッジの5個セットです。どれも約2から4cmほどで、バッグやポーチにつけるのにちょうどいい大きさ。台紙についている状態もかわいいので、このまま飾っておくのもいいかも。値段は\2,900（税込）です。

