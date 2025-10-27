ワールドシリーズ第2戦

米大リーグ、ドジャースの山本由伸投手は25日（日本時間26日）、敵地カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第2戦に先発登板。9回1失点で完投、チームを5-1の勝利に導いた。これでシリーズは1勝1敗のタイに。山本は2試合連続の完投となった。球団公式SNSは粋な1枚を公開した。

満面の笑顔で抱き合った。

最後の打者を三飛に打ち取った山本が、捕手のウィル・スミスとマウンド上でハグした。互いに腕を回して笑顔、勝利を分かち合った。試合終了、約5秒後のシーンだった。

ドジャース公式SNSが実際の写真を公開。2人の絆を感じられる1枚に日本ファンから様々なコメントが寄せられた。

「スミスと山本の写真がすごく良い」

「愛と信頼のバッテリーに拍手」

「強い絆が感じられて 本当に感動的」

「スミスとのハグは格別だろうね」

「良い写真すぎるな」

スミスは打っても勝ち越し本塁打を含む4打数2安打3打点と爆発。試合後には、米スポーツ専門局「FOXスポーツ」のMLB専門Xの取材で、山本について「彼は何でもできるからね。とにかく全てが上手くいって、相手を翻弄し続けていたよ」と絶賛していた。第3戦はドジャースタジアムに場所を移し、27日（日本時間28日）に行われる。



