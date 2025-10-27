子猫がランドセルで遊んだ結果…あまりの可愛さに癒される人続出。話題となっている投稿は記事執筆時点で400回再生を突破し、「かわいすぎる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ランドセルを開けると中に入っていた『子猫』が…】

スピカちゃん

TikTokのアカウント『shioka97』に投稿されたのは、遊ぶのが大好きな子猫の『スピカちゃん』。

やんちゃ盛りでいろいろなものに興味がある様子。

この日はランドセルの中で遊んでいたとのこと。

行く気満々

投稿主さんがランドセルのカギを開けてペロンとめくると中からスピカちゃんが顔を覗かせています。

めくられたのが不思議だったのか、投稿主さんが開けた手を見上げています。

その時のきょとん顔がとても可愛くて一生見ていられそうです。

学校に付いて行く気満々なスピカちゃんでした。

あっ、おやつ！

他の投稿では投稿主さんとスピカちゃんが遊んでいるときの様子が見られます。

投稿主さんに抱っこされているスピカちゃん、机の上には3粒のおやつがあります。

投稿主さんに前足を持たれドンドコされるスピカちゃんの何をされているのか分かってない表情がとても可愛いです。

足をドンドコしているときに机の上におやつが並んでいるのに気付いた様子。

気づいたときにはおやつは投稿主さんによって吹っ飛んでいきます。

しかし鋭い観察眼を持っていたスピカちゃん、机の上に残っていたおやつをすかさずパクリと食べたのでした。

記事冒頭でご紹介した投稿には「まじ可愛い」「めちゃくそ可愛い」「教科書「じゃあ、俺らは学校サボるか。」」と多くのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント『shioka97』では、今回紹介した動画以外にもねこちゃんの可愛い様子や、投稿主さんとのわちゃわちゃしている投稿など、さまざまな動画が公開されています。

もっとかわいい姿を見たい、投稿主さんとのやり取りが見たいという方は、ぜひTikTokを覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：「shioka97」さま

執筆：こたろ。

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。