鳥栖FW谷大地が無念の負傷離脱

サガン鳥栖のFW谷大地はU-17ワールドカップ（W杯）に臨むU-17日本代表メンバーに追加招集されたが、怪我によって無念の離脱となった。

谷の父で、歌手のキム・ジョンミンさんは「健康のほうが大切だ」と愛息へメッセージを送っていた。

韓国名は「キム・ドユン」。韓国人の父と日本人の母を持つ谷はサガン鳥栖のU-18チームで活躍しており、FW瀬尾凌太の離脱を受けて11月に開幕するカタールでのU-17W杯メンバーに追加招集されていた。しかし、10月24日、日本サッカー協会は谷が怪我のために離脱し、代わってMF北原槙を追加招集すると発表した。

韓国メディア「SPOTV News」によれば、父キム・ジョンミンさんはSNSで「息子よ、元気を出せ。これからまだまだ時間はある。父さんや母さんにとってはあなたの健康のほうが大切だ」と励ましのメッセージを送っていたという。

W杯という大舞台には立つことは叶わなかったが、将来有望な17歳。この経験をバネに大きく飛躍することを期待したい。（FOOTBALL ZONE編集部）