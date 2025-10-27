“奇跡の40歳” 今年40歳を迎えた女性芸能人が美しすぎる 「40に見えない」「若い」の声
10代より読者モデルとして活躍している益若つばさが今月、40歳の誕生日を迎えた。誕生日を報告するインスタグラムには、祝福の声のほかに、「40歳に見えない！」といった驚きの声が殺到。実は益若だけでなく、今年40歳を迎える芸能人の中には、「え？ この人本当に今年40!?」というエネルギッシュな人材が少なくない。今回は1985年生まれ、今年40歳の若々しい女性芸能人を紹介したい。
【写真】40歳に見えない！ 1985年生まれの美女たち（全9人）
■ 綾瀬はるか
人気女優の綾瀬も今年3月に40歳になった。2000年に「第25回ホリプロタレントスカウトキャラバン」で審査員特別賞を受賞し、当初は水着グラビアで活動していたが、女優としても活動をスタートさせ、2004年にベストセラー小説のドラマ化『世界の中心で、愛をさけぶ』（TBS系）のヒロインに抜てきされて注目される。
その後も是枝裕和監督の映画『海街diary』に参加したほか、主演ドラマ『義母と娘のブルース』（TBS系）が大ヒット。つい先日には、来年公開の是枝裕和監督の最新作『箱の中の羊』で千鳥・大悟と夫婦役で共演することが発表され、「大悟とは年の差があるのでは？ …え、綾瀬はるかって40歳だったんだ！」と、綾瀬の年齢に驚く声がSNSで多数見受けられた。
■上戸彩
2001年スタートの人気学園ドラマ『3年B組金八先生』（TBS系）第6シリーズで性同一性障害の生徒というセンセーショナルな役柄を演じきって一気にブレイクした上戸彩も、今年でなんと40歳。
その後も数多くの人気ドラマ、映画に出演したほか、タレントCM起用社数ランキングでは、2004年から通算6度の年間首位を獲得している。また演技以外でも、年末恒例の漫才の賞レース『M‐1グランプリ』（ABCテレビ・テレビ朝日系）では2008年大会より13大会連続で司会を務めており、お笑いファンにもおなじみだ。2012年9月にEXILEのHIROと結婚。2015年8月に第1子女児を、2019年7月に第2子男児を出産している。
■宮崎あおい
宮崎あおいも来月末についに40歳の大台を迎える（宮崎の「崎」は正式には「たつさき」）。4歳の頃から子役として活動していた宮崎だが、2006年にNHKの連続テレビ小説『純情きらり』でヒロインを、2008年にはNHK大河ドラマ『篤姫』で主人公の篤姫を演じ、世代トップ女優の名をほしいままにした。私生活では2007年6月に俳優の高岡蒼佑と結婚するも、2011年12月に離婚。その後、2017年12月に俳優の岡田准一と結婚し、2018年10月に第1子男児出産を出産している。
そんな宮崎は今月からスタートしたドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）に出演中。ドラマで見せる童顔の若々しい様は、ネットニュースにされるほどだ。
■蒼井優
2001年に岩井俊二監督の映画『リリイ・シュシュのすべて』に出演して注目を浴びた蒼井優もこの世代。その後も、同じ岩井監督の映画で鈴木杏とダブル主演を務めた『花とアリス』や、第30回日本アカデミー賞最優秀助演女優賞など各賞を総なめした映画『フラガール』などで一躍ブレイクを果たした。
その後も『ロマンスドール』『スパイの妻』など多くの映画やドラマに出演。2019年6月には、人気お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太と結婚を発表。交際報道もなかったため、人気芸人と人気女優の結婚は日本中を驚かせた。2022年8月に第1子女児を出産している。
