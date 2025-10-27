藤原紀香、“大好きな妹ちゃん”と4ショット「破壊力が凄いです〜」「変わらない美しさ」
藤原紀香が26日、自身のインスタグラムを更新。“大好きな妹ちゃん”との4ショットを投稿した。
【写真】「変わらない美しさ」“大好きな妹ちゃん”と4ショットを投稿した藤原紀香
藤原は「大好きな妹ちゃんたちと、今年もこの時期に集まれました」「私にとっても“節目”として刻まれる再会の時間」とつづり、格闘技情報番組『SRS』で歴代メインキャスターを務めた畑野浩子、東原亜希、西山茉希との集合ショットをアップした。
「ある時代から次の時代へと、メインキャスターとし想いを紡ぎ、バトンのようにつないできたsisters」「私は“長女”という立場ですが、彼女たちがそれぞれのフィールドで、公私ともに輝き奮闘している姿を見ると、胸がいっぱいになります」と初代メインキャスターとしての思いを吐露。「そして、年齢や立場を越えてお互いが刺激を受け合い、励まし合える関係でいられることが、何より愛おしく感じます」とつづった。
続けて「仕事、家族のことなど皆、多忙でなかなか集まれないけれど、1年に1度と言わず、もっと逢瀬を重ねたい――そう思えるほど、会うと心がぽかぽか満たされる仲間」「近況報告に花が咲き、終わったばかりの万博や日本の未来を見つめる思い、そして、たわいない楽しいお喋りなど笑顔あふれる時間に感謝」と伝えた。
さらに「今年はきょうこちんが来られなかったので、2枚目には昨年の一枚を添えて」とし、長谷川京子も加わった5ショットを投稿した。
この投稿にファンから「皆さん笑顔がすごく素敵です」「皆さん変わらない美しさですね」「皆様 美しすぎて 破壊力が凄いです〜」「歴代メインキャスターたちの女子会ですね」といったコメントが寄せられた。
