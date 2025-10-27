『大阪・関西万博』話題の“ヨヤクナシガールズ”閉幕日に密着 マツコ＆村上信五にメッセージも
タレントのマツコ・デラックスとSUPER EIGHTの村上信五が出演する日本テレビ系バラエティー『月曜から夜ふかし』（後10：00）が、きょう22日に放送される。
【番組カット】驚きの表情！熱弁するマツコ・デラックス
今回は「県民の日ニュース群馬編」「街行く人の読書事情を調査した件」「夜ふかし的街角法律相談所」「ヨヤクナシガールズの万博最終日問題」「もしも山手線に快速ができたら停まるべき駅が判明した件」のラインナップを届ける。
「県民の日ニュース群馬編」では、放送翌日の28日が「群馬県民の日」であることにちなみ、キャスターに8年ぶりの登場となる井森美幸を迎え、群馬県のホットなニュースを送る。各種ランキングで群馬県がトップを獲得したもの、最下位に沈んだものを紹介しつつ、群馬を代表するあの大スターに関わる問題も。番組ではおなじみの珍スポットの館長から村上・マツコにメッセージが寄せられる。
「街行く人の読書事情を調査した件」では、放送日の27日が「読書の日」であることに合わせ、普段どんな本を読んでいるのか街頭インタビューで調査。スマホを持ち込めない小学生が学校に持っていく小説とは。渋谷の女子高生が参考にしているシリーズとは。雑誌しか読まない人や専門的な古本屋さんなどの意見も聞き、最新の読書事情に迫る。
「夜ふかし的街角法律相談所」では、街行く人の法律的な悩みを番組でもおなじみの菊地弁護士がその場で解決する。女性の露出ファッションの限界、パチンコの勝ち分に税金はかかるのか、どうして中学生から電車は大人料金なのか、法律とは関係ない人生相談的なお悩みも次々と飛び出す。
「ヨヤクナシガールズの万博最終日問題」では、先日閉幕した大阪・関西万博で番組が大注目していたインドネシア館のスタッフ“ヨヤクナシガールズ”の万博最終日の様子に密着する。パビリオン前で行われたラストステージは大勢の観客を集めて大盛り上がりだった。終了後にはガールズたちから村上・マツコに向けたメッセージも送られた。
