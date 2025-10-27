飼い主さんが亡くなったゴールデンレトリバーとミックス犬の親子を保護した投稿主さん。お母さん犬に里親さんが決まったのですが、直前になって小さなしこりが見つかってしまい、そのことを伝えた時の様子がとても感動的だと反響を呼びました。

「涙がこみ上げました」「幸せになってね」とお祝いのコメントが寄せられ、3万回以上再生されています。

【動画：飼い主を亡くした大型犬を保護】

飼い主が亡くなり取り残された大型犬の親子

今回ご紹介するのは、Instagramアカウント『bearcoarose』へ投稿された、とあるゴールデンレトリバーの保護犬の様子です。この保護犬は、飼い主が亡くなったためミックス犬の子供と一緒に保護されました。

草が生い茂った敷地で逃げ回る親子を何度も通ってようやく保護し、ミックス犬の方には腫瘍があったため治療優先に。そこでまずお母さん犬の里親さん探しをすることとなり、縁あって無事に見つかったのだそう。

背中に小さなしこりを発見

ところが、里親さんの元へ連れて行く前日になって、背中に小さなしこりを発見。このままでは連れていけないと里親さんへ連絡して、医療にかけたいので延期したいとの旨を伝えると、思いがけない返事が返ってきたのだとか。

それは、「負担をかけたくないという気持ちはわかる」とした上で、「それでも任せていただきたい」「私も幸せにしてあげたいので」という、心からお母さん犬のことを思う気持ちが込められた言葉でした。

幸せに向かって

21時過ぎに里親さんのお家へ着いた投稿主さんとお母さん犬を、里親さんは家族全員で出迎えてくれたといいます。「リリアーナちゃん」という新しい名前をつけてもらい、お母さん犬の第2の犬生が始まりました。

一緒に保護したミックス犬の子供には、保護時に見つけた腫瘍以外に首にもあることが分かり、毎日治療を行っているのだそう。頑張りが実って奇跡が起こり一日も長く幸せな犬生を送れるよう、祈りと応援の気持ちを届けたいです。

この投稿へは「頑張って元気になってね」「ゴールデンちゃんを愛してくださるとても素敵なご家族ですね」「優しい里親さまに繋がって本当に良かった」「優しい社会を作りたいと心から思います」「命のバトンを繋いでくださり本当にありがとうございます」「きっと幸せな犬生を送ること間違いなし！」など、お祝いのコメントや1000件以上のいいねが寄せられています。

Instagramアカウント『bearcoarose』では、保護活動をされている投稿主さんのお家で暮らしているゴールデンレトリバーの様子や、迷い犬や迷い猫の情報、里親募集、保護した犬や猫のその後の様子などが公開されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「bearcoarose」さま

執筆：和雅

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。