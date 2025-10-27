母性本能あふれる柴犬さんの姿が大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で47万回再生を突破し、「素敵過ぎるママ」「穏やかで素晴らしい子」「優しい目をしてる…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『赤ちゃん猫の育児』に奮闘する犬→数回目の対面で…大胆すぎる『まさかの光景』】

子猫を育てる柴犬ママ

YouTubeチャンネル「R村の柴ねこ」の投稿主さんは、個性豊かな柴犬と猫たちの日常の様子を紹介しています。柴犬の『リコ』ちゃんは現在は亡くなっていますが、生前たくさんの子猫たちを育ててきたのだとか。今回は、子猫のリサちゃん＆リナちゃんとの思い出を紹介してくれました。

このころ、2匹の子猫はリコちゃんに少しずつ心を開いてきていたといいます。子猫部屋にリコちゃんがいても、警戒心を見せることが少なくなっていたとか。飼い主さんは、リコちゃんをなでながら、子猫たちの様子を観察することにしました。

すると、子猫のリナちゃんが想定外の行動に出たのです…！

柴犬の背中にダイブ！？

リナちゃんは、横になってくつろいでいるリコちゃんの背中に飛び乗ったのです。リコちゃんの体の上に乗ると、まるで散策をするかのようにしばらく歩いていたとか。飼い主さんは、リナちゃんの予想もしていなかった行動に驚いたといいます。

一方、突然ダイブされたリコちゃんは、驚くことなくリナちゃんの様子を見守っていました。怖がらせないようにしようとしたのか、体を起こすことなく、体の上を歩かせていたそうです。そんなリコちゃんに安心したのか、リナちゃんは、体の上から降りたあともリコちゃんのお尻を嗅いだりしていたのでした。

優しく見守る姿にホッコリ

積極的なリナちゃんとは対照的に、リサちゃんはまだ少しリコちゃんを怖がっている様子。気になってはいるものの、なかなか近づくことが出来なかったといいます。

しかし、リコちゃんは決してせかすことはありません。少し離れたところから、目線を合わせないようにリサちゃんの様子を見守っているのだとか。そのおかげで、リサちゃんも自分からリコちゃんに近づこうとすることも増えたといいます。

こうして少しずつ距離を縮めて、すっかり本当の親子のようになったという3匹。リコちゃんは旅立ってしまいましたが、リコちゃんとの思い出は2匹の心の中に温かく残り続けることでしょう。

この投稿には「愛が深くて優しいねぇ」「さすが肝っ玉ママさん!!」「もう打ち解けた証ですね」などの温かなコメントが寄せられています。リコちゃんとの思い出や現在のご家族の日常はYouTubeチャンネル「R村の柴ねこ」の他の投稿からチェックすることができます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「R村の柴ねこ」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。