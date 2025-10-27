仕事運が好調な週。プレゼンや転職など積極的に動くほど成功します。また、頑張った以上の報酬を得られる予感も。



美容はイメチェンにツキあり。海外から発信されるトレンドをいち早く取り入れることも開運に。



恋愛は、第三者が好きな人との関係を取り持ってくれそう。