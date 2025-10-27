対人面は程よいスタンスにツキあり。親しい相手でも深入りせず、クールな距離感をキープしつきあいましょう。



仕事は、持ち前の粘り腰で契約や交渉などを達成に導けます。



恋愛は洞察力に優れ本命を見極められる暗示が。特に第一印象でピンときた人は逃さないこと。