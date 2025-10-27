

いよいよ日米首脳会談へ。就任早々、東京でアメリカの大統領と首脳会談ができる高市首相にはツキもあるかもしれない（写真：ブルームバーグ）

まずは直近の米国株から振り返ろう。先週末（10月24日）は米国株の主要3指数（S&P500種指数、ナスダック総合指数、NYダウ工業株30週平均）がそろって最高値を更新したが、主な理由は以下の3点だ。

「米国株主要3指数最高値更新」の裏にあるもの

1. 9月のCPI（消費者物価指数）が市場予想を下回ったため、FRB（連邦準備制度理事会）が28〜29日のFOMC（連邦公開市場委員会）で利下げに踏み切る可能性が高まり、長期金利が低下した。

2. S&P500種指数構成企業のうち、決算を発表した企業の約85%以上が予想を上回り、特にテクノロジー企業の好決算が市場を牽引した。

3ドナルド・ トランプ大統領と中国習近平主席との直接会談の可能性が高まり、米中貿易戦争激化懸念が緩和された。

と、このように明確に示される3つの理由だが、何か一味足りない。こんなわかりやすい理由で、重厚な米国株がいとも簡単にそろって史上最高値を更新するだろうか。

思えば、米国株で勝つ法則は「TACOトレードの上手な運用」だった。「TACO」とは周知のごとく「Trump Always Chickens Out」の頭文字を取った造語で、英フィナンシャル・タイムズのコラムニスト、ロバート・アームストロング氏が提唱したトランプ大統領の政策と株価の関連を表す。

トランプ大統領は中国などに対して高関税を警告し、市場が一時的に下落すると、発言を軟化させるというパターンが繰り返されたため、投資家はこのパターンを読み、市場が下落したタイミングで買い、反発時に利益を得るというトレード法がTACOトレードと言われた。

ただ、これだけで3指数とも史上最高値になるだろうか。アメリカ第一主義、偉大なアメリカを作ると公言するトランプ大統領にとっては、「もともと株安は許されない」ことで、それに向かって最善な発言を機械的に繰り返しているだけではないか。

「強硬発言⇒市場急落⇒発言の軟化」はChickens Outでは無く、大統領としての「存在の必要条件」だったのではないか。だとしたらトランプ大統領の在任中は、米国株は下がらないことになる。この考え方が今ウォール街では静かに広まっている。つまり「TACOトレード」は、「安心買いトレード」に変わりつつあるのだ。

従って、トランプ大統領のFRBへの異常なほどのイライラも、彼の深層心理から言うと至極当然のことになるのだ。そして、米国株の押し目は「安心買い」という認識が浸透してくると、押し目買い投資家が増え、ますます下げ幅は小さくなってくるはずだ。

今までのトランプトレードを「1.0」、スタートしつつある安心買いトレードを「2.0」と区分すると、米国株の上値は意外に大きいかもしれない。

兜町期待の｢責任ある積極財政｣で｢高市トレード2.0｣へ

日本の「高市トレード」も、トランプトレード同様“政策期待”がトリガーとなり、財政拡張による景気刺激が市場に織り込まれ、政策テーマに沿った銘柄群が急騰した。また、トランプトレードではアメリカへの資金が集中し、高市トレードでも「割安な日本株」への資金が流入した。確かな共通点だ。

さらに、10月6日〜首班指名・内閣成立までの、公明党離脱、日本維新の会との連立という政局の波乱と期待を「高市トレード1.0」とすると、内閣成立後〜政策実現フェーズと言える予算編成、法案提出の実行段階へ入る今を「高市トレード2.0」と分けることができる。「期待の章」から「実現の章」に入ったわけだ。

この間、兜町の一部には高市早苗首相に期待される積極財政政策が「財政規律問題に押され、結局何もできないのではないか」との不安があった。この市場リスクは、高市首相の財政規律を飲み込んだうえでの「責任ある積極財政」と、それを実現するために財務大臣に片山さつき氏を配置したことで、兜町では「霧が晴れた」と言われている。

歴代政権の中でも上位の支持率を得ており、特に若者の支持率が高く、高市トレード2.0（株高・円安）への期待は高まっている。トランプトレード2.0同様、押し目はますます浅くなり、上値は意外に大きいかもしれない。深押しを待っていては「押し目待ちに押し目なし」となる可能性が高い。筆者のコメントも、心して年末年初の相場に立ち向かって行かなければならないと思っている。

「日経平均5万円相場が走り出す週」になる

さて、今週は時間軸で言うとFRB、日銀、ECB（欧州中央銀行）の順で連続する金融政策決定会合が注目される。

FRB はおそらく0.25％の引き下げを決定するだろう。年内あと1回ある12月の会合だけが不透明で、それに対するジェローム・パウエルFRB議長のコメントが相場を動かす材料だ。

一方、日銀は0.50％に据え置きだろう。ECBも据え置き見通しだ。大きな波乱のないなか、高市トレード2.0で「日経平均5万円相場が走り出す週」になるとみる。

よって戦略は「押し目買い一貫」でよいが、深押しを期待するとついていけなくなる。投資家の待機資金が旺盛なため、通常の相場では利益確定売りのタイミングとなる日経平均株価の25日移動平均線からの乖離率＋3％や＋5％は、押し目買いの目安となる。

ちなみに、今週後半急速に上がる25日移動平均線（24日現在4万6969円）を、わかりやすく4万7500円として計算すると、前者（＋3％）は4万8900円前後、後者は（+5％）は4万9800円前後となり、後者はすでに買いタイミングとなっている。心して立ち向かいたい。

