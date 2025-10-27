スターバックス リザーブ® ロースタリーのホリデーコレクション2025が登場！華やかな冬のひとときを

スターバックス リザーブ® ロースタリー 東京から、今年も待望のホリデーシーズンコレクションが登場します。“HOLIDAY SHOW for one’s joy”をテーマに、ゴールドやベルベットネイビーが煌めくボトルやマグ、オーナメントなどがラインアップ。舞台のような華やかさと、心温まるぬくもりを感じさせる限定デザインが勢ぞろいです♡大切な人へのギフトにも、自分へのご褒美にもぴったりなコレクションが、あなたの冬を特別なものにしてくれます。

スターバックス リザーブ® ロースタリーのホリデーコレクション2025が登場

ホリデーのショータイムをテーマに、ロースタリー 東京では煌びやかなグッズが多数登場。

ブルーやゴールドのグラデーションが美しい「ステンレスボトル」や、ストライプが印象的な「マグカップ」、クリスマス気分を盛り上げる「オーナメント」など、贈り物にもおすすめのラインアップが揃います。

特に人気の高いステンレスボトルは、保温・保冷性に優れた真空二重構造で、実用性と美しさを両立。

ホリデー限定の上質なデザインで、コーヒータイムをより華やかに演出します。

華やかでエレガント♡ホリデーの主役級アイテムたち

スターバックス リザーブ® ステンレスボトル ブルー＆シルバー591ml ★

スターバックス リザーブ® ステンレスボトル シルバー281ml ★

スターバックス リザーブ® ステンレスコールドカップタンブラー レッド473ml（リッド付）

ステンレスボトル ブルー＆シルバー（591ml／5,300円）や、煌びやかなグリッターを散りばめたシルバー（281ml／4,800円）、レッド×ゴールドのコールドカップタンブラー（473ml／5,300円）は、舞台の幕開けのような存在感。

スターバックス リザーブ® ストライプマグ ブルー／ホワイト ★

スターバックス リザーブ® ドレープマグ ネイビー

また、ストライプマグ（ブルー／ホワイト 各3,600円）やドレープマグ ネイビー（3,300円）は上質なテーブルシーンを演出します。さ

スターバックス リザーブ® ステムグラスメタリックブルー／シルバー 355ml

らに、メタリックブルーとシルバーのステムグラス（各3,100円）は、ホームパーティーにもぴったりです♪

スターバックス リザーブ オーナメント ドレープマグネイビー

スターバックス リザーブ オーナメント サイログラス

スターバックス リザーブ オーナメント コーヒーバッグ25

スターバックス リザーブ ドローストリングポーチ ネイビー S／L

ギフトにぴったりなオーナメント（各2,300円）や巾着型ポーチ（S：980円、L：1,200円）も登場し、ホリデーの贈り物選びがより楽しくなります。

スターバックス リザーブ ロースタリー スノーグローブ ホリデー2025

価格：3,800円

スターバックスのホリデーで心温まる時間を♡

2025年11月1日（土）より、スターバックス リザーブ® ロースタリー 東京および公式オンラインストアで販売開始（10月31日20時よりオンライン先行販売あり）。

★印アイテムはリザーブ®販売店舗でも購入可能です。

今年のホリデーは、「輝き」「ぬくもり」「喜び」が詰まったスターバックス リザーブ® ロースタリーの限定コレクションで、特別なひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。

ホリデーシーズンの訪れを感じるアイテムとともに、心豊かな冬をお楽しみください。