「発芽しそう」「防御力高すぎ」予想外すぎる夢のスイーツ実験“カラフルポテチョコ”に思わずほっこり
「ポテコにマーブルチョコを入れてオーブンで焼いたら…カラフルな“ポテチョコ”ができるかも!? 」そんな夢のスイーツ実験に挑戦したのは、おかかちゃんさん（＠okakaricho））。想像を超えた予想外の仕上がりに、Xでは「発芽しそう」「防御力高すぎ」と多数の反響が寄せられた。思わず笑顔になってしまうその結果と、チャレンジの裏側をおかかちゃんさんに聞いた。
【写真】カラフルポテチョコの実験結果「爆発したのでは…？」「絶対に溶けている！」
――カラフルポテチョコの投稿がとても話題になっていますが、実際に反響を受けてどのような印象をお持ちですか？
「ただの失敗作でしたが、見た目が発芽しそうな豆みたいで可愛いとたくさんメッセージをいたきみなさん想像力豊かで驚きました」
――そもそも、カラフルポテチョコを作ろうと思ったきっかけや発想の元を教えてください。
「元々えりだんさんというクリエイターの方が生チョコポテコというものを作っていらっしゃいまして、それを簡単に作れないかな？と思ったのがきっかけです」
――実際に作るまでの流れや、当初思い描いていたイメージがあれば教えてください。
「イメージはポテコの中でチョコが溶けてカラフルになる想像をしていました」
――出来上がった結果を見たとき、どんな感想を持たれましたか？
「120度で10分焼いたので絶対に溶けていると思いましたがオーブンを開けるとあまりにも変わらない姿だったので、チョコじゃないのかもしれないと疑ってしまいました」
――今回マーブルチョコの強度が証明された結果となりました。あらためて、カラフルポテチョコは実際どんな味だったのでしょうか？ 覚えている限りでかまいませんので教えてください。
「焼いたチョコはサクサクしていて軽い感じに、ポテコは香ばしくなって美味しかっです。2つ食べると甘じょっぱくてveryGoodでした」
――今後、いつか作ってみたいと思っているものがあれば教えてください。
「次はアポロで挑戦したいと思います」
