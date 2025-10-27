¼Â¤Ï¡Ö»Ð¤µ¤ó½÷Ë¼¡×¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤¿·ÝÇ½¿ÍÉ×ÉØ¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡Ö»³ºê°é»°Ïº¡õ°ÂÇÜ¤Ê¤Ä¤ß¡×¡¢1°Ì¤Ï¡©
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï9·î25¡Á26Æü¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á70Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¼Â¤Ï¡û¡û¤Ê·ÝÇ½¿Í¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¤ÎÃæ¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¼Â¤Ï»Ð¤µ¤ó½÷Ë¼¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤¿·ÝÇ½¿ÍÉ×ÉØ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú12°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¡Û
2°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»³ºê°é»°Ïº¤µ¤ó¡õ°ÂÇÜ¤Ê¤Ä¤ß¤µ¤ó¤ÎÉ×ÉØ¡£
ÇÐÍ¥¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë»³ºê¤µ¤ó¤Ï¡¢1986Ç¯1·îÀ¸¤Þ¤ì¡£°ìÊý¡¢ºÊ¤Î°ÂÇÜ¤µ¤ó¤Ï1981Ç¯8·îÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢1998Ç¯¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡È¤Ê¤Ã¤Á¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤°õ¾Ý¤Î°ÂÇÜ¤µ¤ó¤¬¡¢¼Â¤Ï»Ð¤µ¤ó½÷Ë¼¤À¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ°Õ³°¡ª ¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
2¿Í¤Ï2015Ç¯12·î¤Ë·ëº§¤·¡¢2016Ç¯¤ËÂè1»Ò¡¢2018Ç¯¤ËÂè2»Ò¡¢¤½¤·¤Æ2022Ç¯¤Ë¤ÏÂè3»Ò¤¬ÃÂÀ¸¡£¸½ºß¤â¸ß¤¤¤Ë»Ù¤¨¹ç¤¦¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤«¤éÆ´¤ì¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö°ÂÇÜ¤Ê¤Ä¤ß¤¬Æ¸´é¤Ê¤Î¤Ç¼ã¤¯¸«¤¨¤ë¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿ÆÁÅç¸©¡Ë¡¢¡ÖÇ¯¾å¤Ë¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿Ê¼¸Ë¸©¡Ë¡¢¡Ö°ÂÇÜ¤Ê¤Ä¤ß¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤¬Ç¯²¼¤È¤Ð¤«¤ê»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ËÌ³¤Æ»¡Ë¡¢¡ÖÆ±¤¤Ç¯¤¯¤é¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤Ë¤Ï¡¢²ìÍè¸¿Í¤µ¤ó¡õÜÆÁÒÆà¡¹¤µ¤ó¤ÎÉ×ÉØ¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¡¢CM¤Ë½Ð±é¤¹¤ë²ìÍè¤µ¤ó¤Ï¡¢1989Ç¯7·îÀ¸¤Þ¤ì¡£°ìÊý¡¢ÜÆÁÒ¤µ¤ó¤Ï1988Ç¯2·îÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¶È¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¥â¥Ç¥ë¤ä¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎCEO¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Ï2016Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢2017Ç¯¤ËÂè1»Ò¡¢2021Ç¯¤ËÂè2»Ò¤¬ÃÂÀ¸¡£Instagram¤Ç¤ÏÃç¤Î¤¤¤¤É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡ÖÍýÁÛ¤ÎÉ×ÉØ¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ÎÇ¯Îð¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡Ö²ìÍè¸¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬´ÓÏ¿¤¬¤¢¤êÇ¯¾å¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é°Õ³°¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿´ä¼ê¸©¡Ë¡¢¡Ö2¿Í¤È¤â¼ã¡¹¤·¤¯¤ÆÆ±Ç¯Âå¤Ë¸«¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿¹Åç¸©¡Ë¡¢¡Ö±ü¤µ¤ó¤¬¼ã¤¯¸«¤¨¤ë¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿·²ÇÏ¸©¡Ë¤Ê¤É¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§»ù¶Ì Í§Íü ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1987Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡£ÃÏÊý¤Ë°Ü½»¤·¡¢ÇÀ¶È¤ÎËµ¤éÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÊë¤é¤·¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÃæ¿´¤Ë´ó¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:»ù¶Ì Í§Íü)
