今週の12星座占い「蟹座（かに座）」全体運・開運アドバイス【2025年10月27日（月）〜11月2日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年10月27日（月）〜11月2日（日）「蟹座（かに座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【蟹座（かに座）】
今週は、気持ちを切り替えてテキパキ行動できるようです。家族や友人などを思いやりながら自分らしく動けると、さらにエネルギッシュになれるでしょう。冬に向けて準備するのも◎ 恋愛は、家庭的なところを相手に見せると喜ばれそう。ちょっとした差し入れなどをするのも良いでしょう。
★ワンポイントアドバイス★
“気になったら自分で調べる”ような習慣をつくっていくと良いでしょう。自分でしっかり考え、意見を述べられるようにしていくと◎
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
