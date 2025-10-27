本日の予定【経済指標】
【トルコ】
雇用統計（9月）16:00
予想 N/A 前回 8.5%（失業率)
【香港】
貿易収支（9月）17:30
予想 N/A 前回 -254.0億香港ドル（貿易収支)
【ユーロ圏】
ドイツIfo景況感指数（10月）18:00
予想 87.9 前回 87.7（Ifo景況感指数)
【米国】
耐久財受注（速報値）（9月）21:30
予想 0.3% 前回 （前月比)
予想 0.2% 前回 （輸送除くコア・前月比)
※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更することがあります
雇用統計（9月）16:00
予想 N/A 前回 8.5%（失業率)
【香港】
貿易収支（9月）17:30
予想 N/A 前回 -254.0億香港ドル（貿易収支)
【ユーロ圏】
ドイツIfo景況感指数（10月）18:00
予想 87.9 前回 87.7（Ifo景況感指数)
【米国】
耐久財受注（速報値）（9月）21:30
予想 0.3% 前回 （前月比)
予想 0.2% 前回 （輸送除くコア・前月比)
※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更することがあります