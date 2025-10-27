【トルコ】
雇用統計（9月）16:00
予想　N/A　前回　8.5%（失業率)

【香港】
貿易収支（9月）17:30
予想　N/A　前回　-254.0億香港ドル（貿易収支)

【ユーロ圏】
ドイツIfo景況感指数（10月）18:00
予想　87.9　前回　87.7（Ifo景況感指数)

【米国】
耐久財受注（速報値）（9月）21:30
予想　0.3%　前回　（前月比)
予想　0.2%　前回　（輸送除くコア・前月比)

※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性

※予定は変更することがあります