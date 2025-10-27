米株価指数先物　時間外取引　大幅上昇、米対中100%関税事実上取り下げ

東京時間07:10現在
ダウ平均先物DEC 25月限　47759.00（+363.00　+0.77%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6880.50（+53.50　+0.78%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　25750.00（+240.75　+0.94%）

米株先物は大幅上昇スタート、米中首脳会談への期待が高まっている。
ベッセント米財務長官は中国に対する100%関税は事実上取り下げられたと述べた。貿易交渉は進展、米国と中国は貿易交渉の枠組みに合意した。