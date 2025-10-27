米株価指数先物 時間外取引 大幅上昇、米対中100%関税事実上取り下げ 米株価指数先物 時間外取引 大幅上昇、米対中100%関税事実上取り下げ

米株価指数先物 時間外取引 大幅上昇、米対中100%関税事実上取り下げ



東京時間07:10現在

ダウ平均先物DEC 25月限 47759.00（+363.00 +0.77%）

Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6880.50（+53.50 +0.78%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 25750.00（+240.75 +0.94%）



米株先物は大幅上昇スタート、米中首脳会談への期待が高まっている。

ベッセント米財務長官は中国に対する100%関税は事実上取り下げられたと述べた。貿易交渉は進展、米国と中国は貿易交渉の枠組みに合意した。

