ゆうちゃみが、若手芸人のルックスを絶賛。「顔かっこいいから歌のお兄さんとかやってほしい」などと熱望する一幕があった。

【映像】ゆうちゃみが「顔かっこいい」と思う若手芸人

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストにはゆうちゃみと妹のゆい小池が登場した。

昨今の芸能界は、奥様方に支配されつつある。テレビに出ているのはママタレばかりで、見ているのも、F層と呼ばれる奥様方。つまり奥様方を味方につけなければ、今の芸能界では戦えない。にもかかわらず、かつて奥様方から絶大な支持を得ていた、みのもんたが退いて以降は、空白が続いている。ネクストみのもんたを継承するのは、同番組のご意見番である永野がふさわしいのではないか。そこでこの日は、永野が芸人の奥様が抱える悩みを電話で解決に導く「永野の人の嫁と話したい」が放送された。

永野の事務所の後輩でもある、ツンツクツン万博のタフガイの相談の際のこと。タフガイは、老若男女から愛されるポップな芸人を目指しているということで、ゆうちゃみがアドバイスを送った。

ゆうちゃみは、「顔がカッコいいから、歌のお兄さんとかやってほしいよな」と助言。ゆ

小池も「ピザとかめっちゃ子供向けやし」と、ツンツクツン万博の代表ネタである「ピッツァマン」が子供番組に向いていると意見を述べ、ゆうちゃみは「顔も爽やかやし」とルックスを絶賛した。一方、永野はピッツァマンの振り付けを真似て「こんな幼児の運動みたいなので笑わないって」と手厳しい指摘をした。