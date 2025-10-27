¾ëÅÄÍ¥¡¢Éã¿Æ¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Î5¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Î°Õ³°¤ÊLINE¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ò¹ðÇò
¡¡10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡¡¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù#8¤¬ÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ËÌ©Ãå¼èºà¤·¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤Î¡È¹¬¤»¡É¤ò¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£MC¤ÏMEGUMI¡¢¹äÎÏºÌ²ê¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡£¥²¥¹¥È¤ÏÂçÂô¤¢¤«¤Í¡£
¡¡º£²óÌ©Ãå¤¹¤ë¤Î¤ÏÇÐÍ¥¡¦¾ëÅÄÍ¥¡Ê39¡Ë¤é5¿Í¤ò°é¤Æ¤¿¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÊì¡¦¥Ú¥Ô¡¼¤µ¤ó¡Ê69¡Ë¡£¥Ú¥Ô¡¼¤µ¤ó¤Ï50Ç¯Á°¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤«¤éÍèÆü¡£·ëº§¡¦Î¥º§¤ò3ÅÙ·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾ëÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ëÊ£»¨¤Ê²ÈÄí¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¡ÊÉã¿Æ¤¬¡Ë¥Ð¥é¥Ð¥é¡×¡¢¾ëÅÄ¤ÎËå¡¦Ì¤Íè¥ê¥Ê¡Ê26¡Ë¤µ¤ó¤â¡ÖÉã¿Æ¤Ï¤ß¤ó¤Ê°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£3¿Í¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¥Ñ¥Ô¡¼¤µ¤ó¤¬¥¹¥Ú¥¤¥óÎÁÍý¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë½¸¹ç¡£¥ê¥Ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¡Ø¥Ë¥·¥à¥é¤Î²ñ¡Ù¥×¥é¥¹¡¢¥Ú¥Ô¡¼¡×¡Ö¤¤ç¤¦¤À¤¤¤À¤±¤Ç½¸¤Þ¤ë»þ¤Ï¡Ø¥Ë¥·¥à¥é¤Î²ñ¡Ù¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡5¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÇLINE¥°¥ë¡¼¥×¤òºî¤Ã¤¿»þ¡¢¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ò¡Ö¥Ë¥·¥à¥é¤Î²ñ¡×¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£¾ëÅÄ¤Ï¡ÖÁ´°÷¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò¹ÎÄê¤·¤¿¾å¤ÇÌ¾»ú¤ÎÌ¾Á°¤ò¼è¤Ã¤Æ¥Ë¥ï¤Î¡Ø¥Ë¡Ù¡¢¥·¥í¥¿¤Î¡Ø¥·¡Ù¡¢¥è¥·¥à¥é¤Î¡Ø¥à¥é¡Ù¡×¤È¡¢¥Ð¥é¥Ð¥é¤À¤Ã¤¿¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎÌ¾»ú¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¤Ä¤Ê¤²¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£