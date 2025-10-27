『映画ラストマン -FIRST LOVE-』本予告解禁 北の大地で壮絶アクション、知られざる“皆実”福山雅治の過去も！
福山雅治が主演を務め、大泉洋が共演する『映画ラストマン -FIRST LOVE-』より、本予告映像＆本ポスタービジュアルが解禁された。
【動画】北の大地で繰り広げられる、無敵バディの新たな物語！ 『映画ラストマン -FIRST LOVE-』本予告
本作は、2023年4月期のTBSテレビ日曜劇場枠で放送された福山主演の連続ドラマ『ラストマン ‐全盲の捜査官‐』の映画版。北の大地で繰り広げられる無敵バディの新たな物語となる。サブタイトルに「FIRST LOVE」とあるように、皆実の“初恋”、皆実と心太朗の兄弟“愛”など、さまざまな“愛”も描かれる。
皆実広見（福山）は過去のある事故がきっかけで両目の視力を失いながらも、FBIで“事件を必ず終わらせる最後の切り札＝ラストマン”と呼ばれ、数々の事件を解決してきた、すご腕の特別捜査官。そして交換留学生として米国からやってきた皆実のアテンド役を命じられたのが、犯人逮捕のためには手段を選ばない孤高の刑事・護道心太朗（大泉）。肩書も性格も全く異なる2人だったが、徐々に力を合わせて事件を解決する“無敵のバディ”に。さらにドラマ後半では皆実と心太朗が実の兄弟だったという衝撃の事実が判明した。
このたび、本予告映像が解禁。皆実と心太朗を取り巻くキャラクター、そして事件の概要が明らかとなった。
今回、皆実と心太朗が向かったのは、北海道。そこで出会ったのは、皆実の初恋の人・ナギサ（宮沢りえ）。天才エンジニアとして世界中から狙われている彼女はアメリカへの亡命を希望、かつての恋人であり、最強のFBI捜査官である皆実に「ラストマンの保護を求めます」と、自らと娘のニナ（月島琉衣）の身の安全を依頼する。
一方、皆実をライバル視するFBI捜査官、クライド・ユン（ロウン）と彼のアテンドを任された護道泉（永瀬廉）もミッションに加わることに。FBI、CIA、北海道警の合同チームでミッションに当たるが、皆実の「この中に、内通者がいます」という言葉に、互いに不信感を募らせる面々。そんな中、ナギサと二ナを狙う謎の組織から銃撃を受けてしまう―。
本作の撮影は2024年12月〜2025年3月にかけて行われ、北海道ロケは札幌、函館、ニセコなどで実施。極寒の中でのハードな撮影となった。また、本格的なアクションシーンには、Netflix作品『ONE PIECE』を手掛けたアクションチームが参加。世界を揺るがす陰謀、ナギサを狙う謎のテロ組織、内通者の影…史上最大の難事件に、無敵バディはどのように立ち向かうのか？ 北の大地での壮絶なアクション、そして知られざる皆実の過去…と見どころが満載だ。
さらに、皆実と心太朗が背中合わせで写るティザーポスターのデザインに、皆実の初恋の人・ナギサ、護道泉、吾妻ゆうき（今田美桜）、クライド・ユン、ニナ・イワノワ、グレン・アラキ（寛一郎）、デボラジーン・ホンゴウ（木村多江）、佐久良円花（吉田羊）、護道京吾（上川隆也）が加わり、事件のキーマンたちが勢ぞろいした本ポスタービジュアルも完成。彼らは事件に、そして皆実と心太朗にどう関わってくるのか？
また、本ポスタービジュアルを使用したムビチケ前売券が10月31日より発売される。
『映画ラストマン -FIRST LOVE-』は、12月24日より全国公開。
