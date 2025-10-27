一夜の通行止めで歩道橋2か所撤去

国土交通省や東京都などが進める品川駅西口などの再開発に伴い、国道15号（第一京浜）に架かる歩道橋の撤去が行われます。これに伴い国道の夜間通行止めが実施されます。

【なぜ!?】撤去される歩道橋＆その後の“とてつもなく壮大な計画”（地図／写真）

2025年11月16日（日）、早朝2時30分から3時までの30分間、第一京浜の高輪二丁目交差点から品川駅前交差点までが通行止めになります。この間に第一京浜をまたいでいる「高輪歩道橋」および「品川駅前歩道橋」を撤去。これにより第一京浜は高輪ゲートウェイ駅前から品川駅前まで歩道橋がゼロになります。

高輪歩道橋の箇所には今後、白金台方面と品川駅東側を結ぶ環状4号線の高架橋が架かります。すでにJR線の上に巨大な高架橋が構築されていますが、これが今後、山側へと延伸します。

品川駅西口歩道橋は駅前と都営バス乗り場などを連絡しているため、人通りも多い歩道橋ですが、今後、第一京浜の上空へ高輪3丁目と4丁目にまたがる巨大なデッキが架けられる見込みです。デッキ上には商業施設、広場、次世代型交通ターミナルなどが整備され、道路空間が立体的に活用されます。

現在、京急線は品川駅構内を高架から地平に移す工事が行われていますが、これが終わると、品川駅の東西自由通路を西口地区まで延長できます。合わせて、まず国道デッキ北側から完成させていく計画が示されています。