◆第１０４回全国高校サッカー選手権静岡県大会▽決勝トーナメント１回戦 藤枝東２―１聖隷クリストファー（２６日・裾野市運動公園陸上競技場）

決勝トーナメント１回戦の残り４試合が行われた。藤枝東は２―１で聖隷クリストファーに逆転勝ち。後半途中出場のＦＷ木全（きまた）悠太（３年）が同２５分に勝ち越し点を挙げた。準々決勝は１１月３日に行われる。

＊＊＊＊

後半１５分にピッチに立った藤枝東の木全が、大仕事をやってのけた。同２５分、右からのクロスに鋭く反応。「絶好のチャンス。決め切るだけだった」と、相手ＤＦ２人に囲まれながらも、右足のダイレクトボレーで勝ち越しゴールを突き刺した。

５０メートル６秒１の俊足と、１８０センチの高さを生かす万能型ストライカー。だが最近は２年生の「増田（瑛斗）の調子がいい」と植松弘樹監督（４２）が言うように、ベンチスタートが増えていた。それでも自信はあった。９月１３日のプリンスリーグ・富士市立戦も、後半２６分に出場して同３５分に決勝弾。この日も「ゴールを決めるのが仕事。出たらやってやる」と燃えていた。

試合は前半１２分に先制を許した。「県総体の（準決勝の）磐田東戦を思い出しました」と増田。ＰＫ戦で勝ちはしたものの同じように先制された同戦の悪いイメージが一瞬頭をよぎった。それでも下を向かず、主導権を握ってパスを回して攻め続け、同３６分に増田が同点弾。そして木全が締めた。指揮官は「期待通りです」と目を細めた。

次は明誠との「藤枝ダービー」となった。「絶対に勝ちたい」と木全。県総体とプリンスで勝ってはいるが、受けに回らず攻めていく。

（里見 祐司）