¡¡£²£·ÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ô£É£Í£Å¡¤¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°£µ»þ£²£°Ê¬¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿Í¿ÈÈï³²¤¬¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½©ÅÄ¸©¤ÎÎëÌÚ·òÂÀÃÎ»ö¤¬£²£¶Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤Ç¼«±ÒÂâÇÉ¸¯¤Î¸¡Æ¤¤òÍ×Ë¾¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡»Ê²ñ¤Î°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï³ÆÃÏ¤ÇÁê¼¡¤°¥¯¥ÞÈï³²¤òÊó¤¸¤¿¾å¤Ç¡Ö±Ç²è¤Î¡Ø¥·¥ó¡¦¥´¥¸¥é¡Ù¤Ç¤â¼«±ÒÂâ¤Î½ÐÆ°¤òÍ×ÀÁ¤·¤Æ¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÃæ¤ÇµÄÏÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¯¥Þ¶î½ü¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â½©ÅÄ¸©ÃÎ»ö¤¬¼«±ÒÂâ¤Î½ÐÆ°¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È£²£°£±£¶Ç¯¸ø³«¤Î°ÃÌî½¨ÌÀµÓËÜ¡¦Áí´ÆÆÄ¡¢Èõ¸ý¿¿»Ì´ÆÆÄ¡¦ÆÃµ»´ÆÆÄ±Ç²è¡Ö¥·¥ó¡¦¥´¥¸¥é¡×¤ÎºîÉÊÌ¾¤ò¤¢¤²¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£