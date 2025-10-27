40・50代の“服探し”→【しまむら】へ！ 肌触り抜群で好評♡「きれい見えトップス」

【しまむら】の大人向けブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リンアンドレッド）】で人気を集める「プニュフィット」シリーズ。今シーズンは、これまでフーディ中心だったラインナップが幅広いスタイルに拡充したそう！ 肌触りの良い素材感と洗練されたデザインで、40・50代のデイリーコーデに活躍の予感です。カラーバリエも豊富なので、自分ぴったりの一枚が見つかるかも。

着心地の良さときれい見えを両立

【しまむら】「プニュフィット プルオーバー」\1,639（税込）

公式インスタグラムで「やわらかきもちよい肌触りと綺麗見えがご好評をいただいている”プニュフィット素材アイテム”」と紹介されているシリーズ。一度着れば、その心地よさに思わず手が伸びてしまいそうです。こちらのプルオーバーは、ベーシックなデザインながら、ドロップショルダーがこなれ感をプラス。ゆったりした身幅と程よい丈感で、幅広いボトムスとのワンツーコーデはもちろん、シャツをのぞかせたレイヤードスタイルにもマッチします。

パッと羽織るだけで上品に

【しまむら】「プニュフィット トッパーカーディガン」\1,969（税込）

新登場のカーディガンは、立体的なシルエットで体のラインをすっきりと見せてくれそう。ボタン留めの無いトッパーデザインで、カジュアルななかに上品なムードを後押し。肩回りの程よいゆとりが、大人の抜け感のある雰囲気に導いてくれます。密度を感じさせる素材感で、カーディガンとしてはもちろん、軽アウター感覚でさっと羽織れるのも魅力です。

大人女性がキレイに着られるパーカー

【しまむら】「プニュフィット プルパーカー」\1,969（税込）

パーカーは普段使いからカジュアルダウンのアクセントまで、幅広いテイストに着回しが利くアイテム。こちらは、立体的なフードや後ろ丈の長さ、前振りのデザインなど、大人の女性が上品に着こなせる工夫が嬉しい一枚です。ニュアンスカラーを含む豊富なカラバリも魅力。きれいな色とシルエットが映えて、デイリーコーデをパッとサマ見えさせてくれそうです。

ゆるやかに整う大人のハーフジップ

【しまむら】「プニュフィット ハーフジッププルオーバー」\1,969（税込）

こちらは、上品さを残しつつ、ふんわりとした袖と裾によって程よくリラクシーなムードをプラスできるアイテム。ゆとりのあるシルエットなので、シャツをのぞかせるなど、こなれ感のあるレイヤードにもマッチします。襟まわりの調整で印象チェンジを楽しめるのも魅力。気負わず着られるのに“きれい見え”を狙えるアイテムなので、一枚あると頼りになりそうです。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S