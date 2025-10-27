「一生ものの病気で、、、」激痩せした友人の告白。でも → 旦那さんの一言で『ショッキングな真相』が発覚

これは筆者と友人Aのエピソードです。久しぶりに会った友人の雰囲気が激変して、何があったのかと驚いてしまいました。その容貌はかなり不健康な痩せ具合でした。友人曰く病気になり10kg以上痩せてしまったと。……あなたなら何を思いますか？

特別な時間を期待してラウンジへ

まさに衝撃の真相が明らかになった瞬間でした。しかし、ダンナさんのその言葉に思わず耳を疑ったのも事実です。私はAの告白に本気で心配して胸を痛めたため、心底裏切られた気持ちになりました。

【体験者：30代・女性自営業、回答時期：2025年8月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

