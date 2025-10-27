山形県尾花沢市の人気の観光地・銀山温泉のオーバーツーリズム（観光公害）対策のため、市は来月から、日帰り客を対象にマイカー規制の実証実験を行う。

昨年度は行わなかった秋にも実施し、本格導入に向けて検証を進める。（渡辺ひなの）

銀山温泉は、大正時代の木造建築物のレトロな雰囲気と、ガス灯の幻想的な夜景が人気で、国内外から毎年多くの観光客が訪れる県内有数の観光地だ。

ただ、路上駐車や積雪期のスリップ事故などで、市街地から温泉街へ向かう一本道でしばしば渋滞が起きた。救急車が温泉街にたどり着けない事態も発生し、住民、観光客双方にとって、安全性や快適性の確保が課題となっていた。

今年度は、秋季（１１月１〜３日、２２〜２４日）と冬季（１２月２０日〜来年３月１日）に実証実験を行う。昨年度は冬のみだったが、雪のない時期の混雑緩和についても検証しようと、今年度は紅葉でにぎわう秋も対象にした。

日帰り客は、温泉街中心部から約１・５キロ手前の銀山観光センター「大正ろまん館」に駐車し、シャトルバスに乗り換える。バスの運行は午前９時〜午後６時。過去の実績を基に、混雑予報を示すカレンダーを特設サイトで公開する。

同館駐車場は大型車約１０台、普通車約１００台が止められる広さだが、昨年度は実証実験中に満車になったことから、秋季は試験的に、大型バスの駐車を予約できるようにする。

秋季の運賃は往復５００円（中学生以下無料）。冬季は時間帯で価格を変動させることを検討している。

市商工観光課の坂木良一課長は「安全で快適に過ごせる環境を整えるので、ゆっくり楽しんでほしい」と話している。