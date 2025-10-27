尋問官に「お前は死刑になる」と脅され続ける…イランの女性社会科学者が”14カ月”にわたる苛酷な尋問に抗えた理由

悪臭と恐怖に満ちたイランのエヴィーン刑務所。イランの首都テヘラン北部に位置し、主に政治犯・思想犯が収容される。そこで繰り返されるのは、看守による鞭打ち、性的虐待、そして囚人の昼夜の感覚を奪う「白い拷問」。囚人の中には、思想犯・政治犯として不実の罪で逮捕された女性たちも多い。

13回の逮捕と5回の有罪判決にも屈せずに「自由」を目指し闘い続け、獄中でノーベル平和賞を受賞したナルゲス・モハンマディによって明かされる、その非人道的な所業の実態とは…。

全世界で出版されている禁断のノンフィクション『白い拷問』（翻訳：星 薫子）より、一部抜粋・再編集してお届けする。

聞き手：ナルゲス・モハンマディ、語り手：ザラ・ザクタチ

ザラ・ザクタチ（1969年生まれ）は社会科学の学者、研究者である。

2013年10月16日、彼女は諜報治安省に路上で逮捕された。その日から2014年12月まで、独房に拘禁され、厳しい尋問を受けた。夫のセイド・ジャヴァド・コシニヤット・ニクー、そして娘のナルゲス、妹のファエゼもまた同時期に数日間拘禁された。その後ザラ・ザクタチだけが一度の釈放もなく、刑務所に拘禁されている。

裁判が開かれたのは逮捕翌年の2014年4月8日だった。ザラはそれ以前の2009年にも、テヘラン大学でおこなった大統領選挙の結果に関する世論調査が原因で、数日間拘禁されている。

2015年には、ムジャヒディン・ハルク（別名イスラム人民戦士機構。現政権の打倒を目指すイランの武装勢力）と関わったという罪で起訴された。これは彼女が父親の写真を持っていたせいで、父親はこの組織を支持した罪で1981年に処刑されている。サラバティ裁判官はザラに10年の禁固刑を言い渡した。

尋問でのやり取り

--尋問官が具体的な質問をしてこなかったのなら、実際には何を知りたがっていると思いましたか？ そして彼らの要求は何でしたか？

私は法廷でサラバティ裁判官に、「もし釈放されたら政治活動はしない」と告げた。サラバティは尋問官にそれを話せ、と答えた。

アラウィ（尋問官）が法廷に現れ、彼は、もし私が法廷で言ったことが本当なら、それを紙に書いて、自白動画を撮らなければならない、と言った。彼らの次のステップは、私が組織に反対していると言わせることだったのだ。

私はこう答えた。

「（最初の）逮捕の半年前、政治運動に関わった理由は、自分が小さいときに父親が不当に死刑になったからです。私はわずか11歳で、つらい思いをしました。あなた方が私を逮捕し、夫と娘を独房に連行したとき、現在11歳の私の末の娘の胸にも、同じように苦い経験が刻み込まれたのです」と。

母親の家で逮捕されたとき、子どもの頃の感覚がまざまざと蘇った。

「私はあなたに個人的な恨みはありませんが、あなた方は私の父を不当に殺しました。私は、自分の受けた抑圧に対して立ち上がっただけです。11歳の時、あなた方は父を処刑しました。母も逮捕して、16歳の兄が政治的なビラをたった1枚持っていたというだけで、逮捕して5年の禁固刑に処しました。兄は4年間耐え忍び、アヤトラー・モンタゼリの恩赦で釈放されました」

娘からの電話

それから何年も経って、私は自分が逮捕される半年前にビラを数枚作った。私と家族を苦しめた暴虐に対し、声を上げたかった。

私は死刑にされるほどのことや、「モハレべ」であると断じられるようなことは、していない。私はもし自白するのならすべてのことを、つまり、始まりの1980年代から自分の身に起きた出来事を包み隠さず話すつもりだと告げた。

その日、尋問官は私の21歳の娘と11歳の娘に、公園で会おうと約束していた。彼は私との話が終わったら、その足で娘たちと会うつもりだった。

私が尋問室にいるとき、尋問官の電話に私の長女から着信があった。尋問官は、お前の娘からだと、私に電話を渡した。私は電話に出たものの、一体なぜ娘がこの男に電話をしてきたのか分からなかった。アラウィは「先にお前の母親と話をさせてくれ」などと言っている。

母は、私の娘たちがアラウィと会う予定だと気づき、ふたりだけで行くことを許さなかった。母も一緒に行って、アラウィに何か言われる前に、私が1年も独房に入れられているのは不当だと抗議したのだ。母とアラウィは口論になり、彼は娘たちと話すタイミングを失った。

「裁判書類がなくなった」

翌日、彼は刑務所に来て、娘たちと会おうとしたが家族に邪魔をされた、と言った。

あとになって、あのまま娘たちだけで会っていたら、娘たちが私について証言する様子を録画されるところだったと分かった。

彼らは尋問を通じて、娘を使うのが私には効果的だと判断したのだろう。しかし思いどおりに事は運ばなかった。

その日から数ヵ月間、彼らは「お前の裁判書類がなくなった」と言い続けた。母が検察官のオフィスに出向き、裁判の進捗を確かめるたびに、「書類がなくなった」と言われたそうだ。

このような先行きが見えない状態で、私は独房に入れられていた。

数ヵ月後、アラウィとの面会を要求した。

「私の裁判書類はどこ？ 裁判も開かれないし、これからどうなるか、何も言われていないのですが」と尋ねた。

アラウィはあの日の公園での出来事、つまり母について文句を言い、私に何者かの電話番号を渡して出て行った。そしてこの面会のあと、私の裁判書類が見つかった。

拘禁中に受けた脅迫

--脅迫は受けていましたか？

209棟にいる間、脅迫されていたのは私より家族だったと思う。私自身もアラウィに「死刑になる」としょっちゅう脅された。

尋問の最中、自分が法廷に立つときに、家族、特に娘たちに一緒にいてほしいと訴えたことがある。

「だめだ」と彼は言った。「お前の判決は死刑だから、娘はいないほうが良いだろう」と。家族が受けた重圧は相当だった。母は慣れているが、娘たちはまだ幼い。

怖がって怯えて、「ママ、ママが恐ろしい目に遭うと、私たちもすごく怖いから嫌なの」と言っていた。

子どもたちにとって、あまりにつらい経験だっただろう。

自分の権利について「全くの無知」

--被告として自分の権利をどれくらい知っていましたか？

自分の権利については全くの無知だった。弁護士も含め、誰とも会えなかった。会っていたのは尋問官だけ。検察官さえ、ひとりも会わなかった。

ある月曜日、絶食しているときに、尋問に連れて行かれた。彼らは私の裁判書類を机に並べ、私の活動の内容を説明し、すべての書類に署名をしろと要求した。

私はそこに朝から夕方まで座って、活動について説明し、すべての書類に署名した。自分のやっていることが正しいのか、自信が持てなかった。裁判と裁判官のために必要だと、彼らは言った。

独房生活を通して起きた変化

--独房について、他に何か言いたいことはありますか？

独房ではあらゆる困難を経験したが、私は独房を悲劇ではなく、何かの機会だと捉えようとしていた。実際、他のどこでも学べない教訓を得た。

のちに女性房に移されたとき、不思議に思った。尋問されている最中、あれほど言い争う気力がどこから湧いてきたのだろう、と。

私は外の世界と完全に遮断されていた。往々にして、人はそんな状況に置かれると内省的になるし、私自身もそうなった自覚があった。

「宗教的な信念」がもたらしたもの

クルアーンを大きな声で唱えた。毎日、注釈を見ながら、2ページずつ読んだ。独房にいる間、1年以上かけて、注意深く意味を考えながら14回通読した。

これが私の闘争心にもたらした影響力は計り知れない。私は宗教的な信念に従って生き、闘った。

独房では、自由について、刑務所の外の世界について、そして刑務所を出ることについて、考えないようにしていた。

最後の裁判は2014年12月7日。私は独房に戻り、そして翌日、朝の10時半に呼び出された。独房を出たとき、次は何をされるのか分からなかった。

彼らは何も言わないまま、私を別の建物に連れて行った。そこは女性房だった。私の14ヵ月の独房生活が終わったのだ。

翻訳：星 薫子

