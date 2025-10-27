借入額を増やせるペアローンの利用者が増えているが…（写真はイメージ、Kmpzzz／Shutterstock.com）

住宅価格が高騰しているため、借入額を増やせるペアローンを組む人たちが増えている。ペアローンには、借入可能額が増えるほか、ローン減税の控除額が多くなる。売却時に売却益が出ても3000万円控除が2人分に増えるなどのメリットがあるのだが、デメリットもある。「十分に理解しておかないと、トラブルのもとになりかねない」と話す住宅ジャーナリストの山下和之氏が、ペアローンの落とし穴について解説する。

世帯年収2000万円で「2億ション」の購入も可能

不動産経済研究所の調査によると、2025年上半期（2025年1月〜6月）に首都圏で発売された新築マンションの平均価格は8958万円で、東京23区に限ると1億3064万円だった。

これを自己資金1000万円前後で買うとすれば、首都圏平均は8000万円の借入額、23区は1億2000万円の借り入れが必要となる。

金利2.0％、35年元利均等・ボーナス返済なしの場合、毎月返済額は、8000万円の借り入れでは26万5010円で、返済負担率（年収に占める年間返済額の割合）を、銀行の審査基準の上限である35％としても、909万円の年収が必要になる。

1億2000万円の借り入れでは、毎月返済額が39万7515円となり、必要な年収は1363万円に跳ね上がってしまう。ひとりの年収ではとても手が届かないので、夫婦ともにローンを組んで、借入額を増やすペアローンの利用者が増えているわけだ。

ペアローンは、夫婦が同じ金融機関で1本ずつローンを借りるもので、物件の所有権は資金負担割合と同じ持分割合の共有名義で登記するのが原則である。また、お互いのローンの連帯保証人になるのが普通で、単独名義に比べて借入時の手数料が若干高くなる点は注意しておきたい。

ペアローンを利用した場合の借入可能額は、【図表1】にあるように年収500万円では、返済負担率35％の借入可能額は4400万円だが、ペアローンにして、世帯年収が1000万円になれば、借入可能額は8800万円。世帯年収が1500万円になれば、借入可能額は1億3200万円となり、億ションにも十分手が届くようになる。

さらに世帯年収が2000万円になれば、1億7610万円まで借入可能額が増えるので、自己資金によっては、2億ションの購入が可能になる。こうした仕組みを知れば、ペアローンの利用者が増えるのも自然な流れと言える。

20代の半数近くが利用しているペアローンのメリットとは

では、現在どのくらいの人がペアローンを利用しているのだろうか。

住宅金融支援機構の「フラット35」（長期固定金利住宅ローン）を利用した人を対象にした調査では、ペアローンを利用した人は25.9％と4人に1人以上に達している。

しかも、まだ年収がさほど高くない若い世代ほど、ペアローンの利用率が高まる。50代は13.5％、40代は14.7％だが、30代では29.6％に高まり、20代になると44.0％と半数に近いレベルまで上がる【図表2参照】。

このため、都内の新築マンションの販売現場を取材すると、販売担当者から、「20代のカップルでも、ペアローンを組んで億ションを買うケースが増えている」「少し年収の高い夫婦では、1000万円ずつローンを利用して、2億ションを買うケースもある」といった声も聞かれるようになっている。

最近は40年ローン、50年ローンも可能になっているので、多額のローンを組んでも、当面の返済額を抑制できるようになっていることが、こうした傾向に拍車をかけているのではないだろうか。

ペアローンは借入可能額が増えるだけではなく、さまざまなメリットがあることが、利用者数の増加につながっている。

まず、ペアローンなら夫婦それぞれが住宅ローン減税の適用を受けることができるので、単独のローンより減税額が多くなる。将来の売却時に利益が出ると不動産譲渡所得税の対象になるが、ペアローンで共有名義になっていれば、2人とも居住用財産の3000万円特別控除が適用され、合計6000万円まで非課税になる。

また、ローンを組む時には夫婦別々に返済条件を設定できるので、例えばひとりは多少リスクはあるが、金利の低い変動金利型を利用し、もうひとりは若干金利が高くても金利が変わらず安心の固定金利型にして、変動金利型と固定金利型のいいとこ取りができる。

また、返済期間を変えて、どちらかの返済を早く終えるようにして、子どもの教育費増大に備えるといった対応も可能になる。

離婚しても一緒に住み続けなければならない最悪のケースも

しかし、いいことばかりではない。デメリットがあることも理解し、想定外の事態も想定内のこととして、臨機応変に対応できるようにしておきたい。

恐らくペアローン最大のリスクは離婚だろう。マイホームを買う時にはそんなことは微塵も考えないだろうが、世の中何が起きるか分からない。100年の恋も思わぬ事態から一気に熱が冷めて、片時も一緒の空気を吸いたくないという事態が起こらないとも限らないのだ。

離婚協議で問題になるのがペアローンの存在である。ペアローンがあるために、簡単に別れられないといった事態に陥ることが多い。

対応策として最も現実的なのは、住まいを売却し、売却代金でローンの残債を一括返済し、残ったお金を2人で分けるという方法だ。

現在のように住宅価格が上がり続けていれば、10年後、20年後には住宅ローン残高より高く売れる可能性がありそうだが、上昇がいつまでも続くとは限らない。1990年代のバブル崩壊のような事態が発生し、住宅価格が下落することがないとは言えないだろう。

売却可能額よりローン残高が多い“担保割れ”状態の物件は、簡単には売却できない。売却しても残る残高を自己資金などでクリアしないと、住宅ローンを組んでいる銀行が売却をOKしてくれない。それができないと売るに売れないので、離婚協議を続けながら、嫌々でも同じ住まいに住み続けるしかない。

どちらかに自己資金があったり、親の協力などが得られたりすれば、相手のローンを買い取って一本化するといった策も考えられるが、いずれにしても解決は簡単ではない。

ことは離婚だけではない。失業、病気、ケガなどで、どちらかの収入が途絶えた時、ひとりの収入では返済を続けられないことになりかねない。親が高齢であれば、介護が必要になって、収入が減少するといった事態もあるだろう。

夫婦2人の収入でペアローンを返済していくのだから、どちらかひとりだけの単独ローンに比べて、失業、病気、ケガ、介護などが発生する確率は2人分あるわけで、単独ローンに比べてリスクは2倍という見方もできるだけに、より慎重な計画が必要になる。

自己資金を増やし「リスク対応力」を高めておくことが必要

では、リスクを考慮してペアローンを組むにはどうしたらいいのか。

第一には、自己資金を増やして、将来的に担保割れが発生しにくいようにすることが大切だ。最低でも物件価格の2割以上の自己資金を用意しておけば、担保割れになりにくく、最悪の場合の売却もスムーズに運びやすい。

しかし、収入が多いことに安心して目いっぱいのローンを組んでしまいがちで、共働き世帯ほど自己資金比率が低くなっているのが現実だ。リクルートのSUUMOリサーチセンターの調査によると、首都圏新築マンション契約者の自己資金比率の平均は21.0％だが、共働き世帯は11.2％で、なかでも共働きで世帯年収が1000万円以上の世帯では、自己資金比率は8.4％に低下する【図表3参照】。

これでは、もしもの事態への対応力が著しく低くなる。年収が多いことに安心せず、貯蓄を進め、自己資金を増やしてリスク対応力を高めた上で、購入に踏み切っていただきたいところだ。

次に失業やケガなどのリスクに備えて、どちらかの収入が一時的に途絶えても、半年程度は生活しながら、ローンの返済を続けられるようにしておけば、半年の間に事態の改善が期待できるかもしれない。

また、団体信用生命保険（団信）にも注意しておきたい。団信はローン利用者が亡くなった時、保険金が出て債務がゼロになり、家族にはローン返済がない住宅が残る仕組みだが、ペアローンでは、原則的に亡くなった人の残高がゼロになるものの、生存している人のローンは残ることになる。必要な生活費はそうそう減らないので、ひとりの収入では生活が厳しくなるだろう。

それだけに、ひとりが亡くなれば、どちらも残高がゼロになる団信に加入しておくのが安心だ。保険料は若干高くなるが、安心のためには必要なコストかもしれない。

最後に、せっかくペアローンを組んで高額物件を手に入れることができるのだから、物件選びにおいては、将来的な資産価値の上昇が期待できる物件選びの目を養っておき、想定外の事態が発生しても、高額で売却できるような物件を購入しておきたい。

資産価値を考えれば、戸建住宅よりはマンション、それも首都圏なら東京都、できれば23区、可能なら都心の立地が望ましい。さらに信頼度の高い大手デベロッパーが開発した大規模物件で、タワーマンション、駅近ならいうことはない。

もちろん、そのすべてを満たせる物件は超高額物件になってしまうので、自分たちの条件で、何をどこまで譲れるのか検討しながら、最善の物件を見つけるようにしていただきたい。

筆者：山下 和之