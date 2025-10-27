「ドッグホイッスル」「ガスライティング」といった新語を知っていますか？…マイノリティが作り出した新語が仄めかす「分断の危機」

人種差別、経済格差、ジェンダーの不平等、不適切な発言への社会的制裁…。

世界ではいま、モラルに関する論争が過熱している。「遠い国のかわいそうな人たち」には限りなく優しいのに、ちょっと目立つ身近な他者は徹底的に叩き、モラルに反する著名人を厳しく罰する私たち。

この分断が進む世界で、私たちはどのように「正しさ」と向き合うべきか？

オランダ・ユトレヒト大学准教授であるハンノ・ザウアーが、歴史、進化生物学、統計学などのエビデンスを交えながら「善と悪」の本質をあぶりだす話題作『MORAL 善悪と道徳の人類史』（長谷川圭訳）が、日本でも刊行された。

暗黙のメッセージ

最近では、「ドッグホイッスル」「ガスライティング」「マイクロアグレッション」「文化の盗用」など、たくさんの新語が普及した。これらはどれも、白人で、裕福で、健康で、異性愛の男性の規範や期待に該当しない人々が被る大小さまざまな不正義や侵害行為に注意を喚起することを目的としていて、文化批判的な意味が込められている。

「ドッグホイッスル」は秘密のメッセージを交換するために用いるコミュニケーション戦略のこと。犬笛（ドッグホイッスル）の高周波は犬にしか聞こえないのと同じで、仲間内だけが理解できる連想を会話に用いる。

何らかの社会問題について、「社会的に脆弱な地域」に存在すると指摘するのは、一見したところ、政治的に問題のない発言だと思える。しかし、それを聞いた者の多くは、具体的にどの地域が示唆されているのかがわかる。

その地域にある児童公園では金髪・白人の子供たちが遊んでいないことを知っている。つまり、差別的な言葉を直接使って不興を買うことなく、扇動家たちは支持者にメッセージを届けられるのだ。

相手を追い込む心理操作の手法

「ガスライティング」とは、人心操作的なシグナルを用いて相手に相手自身のことを、理性に乏しい、ヒステリック、無能、あるいは精神異常などと思い込ませる巧妙なテクニックを指す。

1940年の映画『ガス燈』（1944年にも再度映画化された）で、夫が妻に正気を失いつつあると思い込ませようとした。夫が妻のアクセサリーを隠す。妻はそれを確かに引き出しに入れたはずなのに、どうしても見つけられない。

あるいは夫は家具を動かし、妻に対して、彼女が自分で家具を動かしたのに覚えていないのだと言い張る。ガス燈の明かりがちらつくのも、屋根裏から聞こえてくる足音も、すべて君の思い込み、君が精神を病んで妄想を見ている証拠だと。

しかし実際には、夫がかつて強盗殺人のすえに奪って隠した宝石を、夜中に屋根裏で探しているのである。だから彼は、妻がガス燈のちらつきや物音を不審に思わないように仕向けるために、妻に自分自身の理性を疑わせようとしているのだ。このテクニックは政治にも応用できる。

たとえば社会運動家に対して、彼らは大げさで、何もないところに問題を見つけているだけの過敏な弱虫で、現実とそうでないものの区別が付いていないので、一度家に帰ってまずは「宿題」をやったほうがいいと思い込ませようとするなどだ。

表面化しにくい現象

「マイクロアグレッション」は日常的に行われている。一見したところちっぽけでささいなことで、受け取る側はとても大きく傷つくことがある。典型的な例として、ある人物に「本当の」出自はどこかと尋ねる行為がある。

イギリスでインド系として、アメリカで韓国系として、ドイツでイラン系移民の娘として暮らしていると、否が応でも、「自分は普通と違う見られ方をしている」と繰り返し意識させられる。マイクロアグレッションは一方通行だ。

「加害者」はそれを無害どころか親切と捉えるのに、「被害者」は疎外感を覚え、その感情がじょじょにたまっていく。その結果、互いに不当に扱われているという気持ちが募る。同時に、マイクロアグレッションは累進的でもある。

その性質上、マイクロアグレッションは表面化しにくい。つまり、この現象を説明する言葉がなければ、発信者も受け手も互いを誤解しつづけ、膠着状態に陥る。

文化と新語が抱える課題

「文化の盗用」は、特定集団の文化にとって重要な儀式、物品、表現、流行などが、別の集団によって流用されることを指す。必ずしも悪意が潜んでいるわけではない。

しかし、不快なあるいは不真面目な形で用いられた場合、流用された側はそれを無神経あるいは侮辱的と捉える。特に流用した側が流用された側を差別や抑圧してきた歴史がある場合は。

ジャマイカのドレッドヘア、カナダ・クリー族が儀式に用いる羽根飾り、バイエルン地方の伝統衣装ディアンドル、日本の白無垢などは深い意味や強い感情と結びついた象徴であるため、カーニバル衣装には向いていない。

要するに、誰が使ってもいいシンボルというわけではないのだ。新しい言葉が生まれると、同時に新たな問題も生じる。新語の多くは、最初は適切に聞こえるが、じつは有害であったり、非生産的であったりする。正当な言葉も意図的に悪用されることがある。あまりに頻繁に使われすぎて、批判的な意味合いが失われてしまうケースもある。

文化の盗用を「抑圧的な力を通じて文化的財産を盗む行為」と定義するなら、それを容認できないことであるとする考えは、正しいように思える。植民地時代の侵略者によって、宗教文化財が文字通り強奪され、柱や像が本来の場所から切り離され、富裕国の博物館やコレクションに加えられた記憶が蘇ってくる。

しかし同時に、文化というものは決して凝り固まった一枚岩ではなく、交換、模倣、相互のインスピレーション、自由で創造的なミックスの産物でもある。文化と文化のあいだには超えられない、超えてはならない壁があるという考えは、退行的であるし、逆効果でもある。

団結、理解、親交、共存が花開くべき場所で、民族的・社会的集団の孤立を促してしまう。社会批判的に用いられるほかの新語と同様、「文化の盗用」も節度を保ちながら、多元的な社会における共存を促すために用いるべきだろう。この単語が新たな分断を生んではならない。

