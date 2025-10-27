「俺は運転ができるんだ」精神障害を罹った”足が不自由な”夫…無責任な主治医が言った”ありえない一言”

おしゃれに老いる、素敵に老いる、小さくて快適な暮らしのための、スッキリする断捨離。ところでお金は？ 住まいは？ 親の介護は？ お墓はどうしよう？

自己過信と誇大妄想

入退院を繰り返していたアンナさんの元夫ハインツさんですが、アグレッシブな言動はエスカレートするばかり、自己過信と誇大妄想も止まりません。

ある時期は「オレは世界会議の準備に忙しいんだ！」が口癖になりましたが、もちろん世界会議への出席の予定はありません。

妻のアンナさんはこう言います。

「世界会議の話はまだいいのよ。一番困るのは『車』。私がいくら『運転なんて危険だからやめて』と言っても、自己過信と誇大妄想で『普通に運転ができる！』と自信まんまんなのよ。

足が自由に動かないから、いつブレーキとアクセルを踏み間違えてもおかしくない。障害があっても乗れるオートマティックの車を特注できるんだけど、なにせ自信過剰だから耳を貸さないわけ。残念ながらドイツには『病気や障害のある人は特注の改造された車に乗ることが義務』という法律もないの。

私は本当に困ってしまって、主治医のところに相談に行ったの。『やめさせるにはどうしたらいいですか？』って。

そうしたらね、その主治医はなんて言ったと思う？

主治医が言った衝撃の一言

『彼がそのまま車に乗って事故を起こしても、妻のあなたが法的な責任を取らされることはありませんから、安心してください』と言ったのよ！

でもね、私は小児科医でしょ。昔、赤ちゃんの時にベビーカーに乗った状態で車にひかれて障害の残った、4歳の子どもを担当したことがあるの。

運転していた人は80代の高齢者。ブレーキとアクセルを間違えたのが事故の原因だったんだって。その子は生後3ヵ月の時から要介護レベル4になって、一生自力で生活することはできなかった。

『自分の夫が車で事故を起こして、子どもが死んでしまうかもしれない、一生障害を抱えることになるかもしれない』というのは、耐えられないことだった。だから主治医の『妻に法的な責任はない』なんて話に納得できるはずなんてない。

自分の胸に手を当てて自分の良心に従って考えたら、答えは一つしかないの。運転させないこと。それで私は車のカギを取り上げたの。

もちろんハインツもかわいそうなんだけど、第三者の命や健康を奪うかもしれないと考えると、それが医師としての責任だと思った。これは法律云々の話ではなく、道徳の問題よ」

ハインツさんは、専門病院に長期入院した後、精神病院に転院し、亡くなりました。

「悲しかったけれど、それよりも前を向いていくしかない、という気持ちが強かった」とアンナさんは言います。もちろん人にもよりますが、「竹を割ったような性格」というか、スパッと割り切って次に進むことが得意なドイツ人が多い気がします。

