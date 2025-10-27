文章で「見ず知らずの相手」を魅了するために、「冒頭」で意識すべきこととは？　直木賞作家・小川哲が実践する思考法に学ぶ！

プレゼンや商談、メールやESなど、文章で何かを表現する、相手に何かを伝える機会は、なにかと多いのではないでしょうか？

新人賞の選考委員も行う小川さんは、最終候補作はどれも「あること」が明らかにされている作品だったと言います。

作者と読者の関係性

新人賞の応募原稿とは、「突然知らない人から話しかけられる」体験に近い。僕が知っているのは、「この人は『自分の作品を誰かに読んでもらいたい』と思っているのだろう」という程度のことで、作品を通じて誰かを笑わせたいのか、泣かせたいのか、怖がらせたいのか、あるいは簡単に言語化することのできない複雑な感情を抱かせたいのか、そもそも感情などではない、理性的な何かを実現したいのか、そういった哲学や狙いのようなものはわからない。わからないので、作品を読むことで作者の考えを理解しようとしなければならない。

新人賞の応募原稿に限らず、初めての作家の作品に触れるとき、僕たちはその作品が自分をどこへ連れていこうとしているのか、わからないまま読むことが多いと思う。これはデビューしてから知ったことなのだが、行き先のわからない電車に乗っていると多くの人は不安に感じるようだ（僕のように、どこへ向かっているのか自分なりに考えながら読み進めるのが好きな人も存在するが、おそらく多数派ではない）。

だからこそ、本の帯には「全米が泣いた」とか「最後にかならず驚く」とか、そこまで下品でなくとも「文藝賞受賞作。選考委員の小川哲氏絶賛！」とか「直木賞受賞作」とか「ミステリーランキング三冠」とか「大森望推薦！」とか、なんとなく電車の行き先がわかるような文言が書いてあったりする。

それと同様に、これまで読んだことのある作家の作品であれば、帯の文章にかかわらず、何を狙っているのか、どういう体験を保証してくれるのか、作者と読者が暗黙の契約を結んだ状態から読書がスタートする。ジェフリー・ディーヴァーの本を手にとった読者は、最後にどんでん返しが待っていることや、悪がかならず成敗されることを前提として読書を開始する。三島由紀夫を手にとった読者は、繊細な文体を楽しみながら、作品ごとに設定されたテーマが構造的に深掘りされていくことを期待している。町田康を手にとった読者は、独特な語り口からスラップスティックな笑いと、笑いの先にある悲哀を楽しみにしている。

この暗黙の契約こそが、「作者と読者の関係性」であり、この関係性があるからこそ、読者はどこへ向かっているのかをおおよそ理解した状態で電車に乗りこむのである。本を読む前に、読者が漠然と抱く期待感─それこそが、読者視点におけるその作家の「作家性」と言えるかもしれない。とはいえ、この契約には利点とともに欠点もある。作者自身が、この契約に縛られてしまったり、契約を破ってしまったせいでがっかりされてしまったりする。「最後にかならずどんでん返しがある」という前提で読書をすること自体が読書に余計な傾向性を与えてしまい、読書の本来の楽しみを奪ってしまう可能性もある。

つまり、作者は自分が読者とどのような契約を結んでいるか、という点まで把握した上で、その期待を超える作品を書かなければならない。

新人作家のデビュー作や、初めて自分の本を読んでもらう場合は、予め結んだ契約がない以上、作品の中で契約を結ぶ必要がある。この作品がどこへ向かっていて、読者に何を与えるのかを、（可能な限り）作品の序盤で明らかにした方が、読者のストレスが少なくてすむ。

これはいわゆる「純文学」だとか「エンタメ」だとか、そういったジャンルと関係のない話だと思う。たとえば文藝賞の最終候補作は、どれも作中で「ここへ向かっている」という方針を明らかにしている作品だった。最終候補を選ぶのが（多くの場合）編集者である以上、「どこへ向かっているのか明らかでない作品」が正当に評価される確率は低くなっていると思う。

冒頭の重要性

これらの話を具体的に作品の中に組みこんでいくには、どうすればいいか。

ここまでの話からわかるように、重要になってくるのは「冒頭」だ。作品の「冒頭」は、その作品がどのような世界を舞台にしているのか、どの程度のリアリティレベルなのか、語り手はどのような人物で、作品はどのように展開していくのか（あるいは展開していかないのか）、という様々な情報を読者と共有する場所になっている。だが、それらの「共有」よりももっと重要なのが、「今からあなたをどこへ連れていくのか」を伝えるという作業だ。作者にはどんな能力があって、これからどういう話をしようとしていて、（大まかでいいので）最終的にどこへ着地するのかを教える必要がある。

