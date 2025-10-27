「現代数学の最重要理論」と呼ばれる「圏論」とは一体……わかりやすく「ハンバーグ」にたとえて解説してみた

1963年に創刊されて以来、「科学をあなたのポケットに」を合言葉に、これまで2000冊以上のラインナップを世に送り出してきたブルーバックス。本連載では、そんなブルーバックスをつくっている編集部メンバーによるコラムをお届けします。その名も「ブルーバックス通信」。どうぞお楽しみください！

「圏論」とはなにか

「現代数学の最重要理論」とも呼ばれる、「圏論」をご存じでしょうか？ 圏論とは、対象（モノ）とそれらを結ぶ矢印（射）からなる「圏」の世界をあつかう数学分野です。その数式は、たとえば下のようになります。

……何やら難解そうで、今すぐにでも逃げ出したくなりますね。しかし、次のように書いたらどうでしょう？

これなら、なんだか直感的にもわかるような気がしてこないでしょうか。上の図は、とある「ハンバーグ定食」を例に、圏論における自然変換という概念を解説した、立派な「数式」なんです。そう、実は圏論は、身のまわりに実例があふれている、とっても実践的な数学言語なのです！

「ハンバーグ」で圏論がわかる！

圏論の基本的なアイデアは、「モノとモノを矢印でつなぐ」という、非常にシンプルなものです。圏論の最大の強みは、様々なレベルの「関係性」や「同じさ」を描き出せることにあります。

ふたたび「ハンバーグ」を例に説明してみましょう。ハンバーグにチーズをのせたらチーズハンバーグ（ハンバーグ→チーズハンバーグ）、チーズハンバーグにトマトソースをかけたらトマトソースチーズハンバーグ（チーズハンバーグ→トマトソースチーズハンバーグ）、これらを合成したら「ハンバーグ→チーズハンバーグ→トマトソースチーズハンバーグ」となります。

このような例をいくつか集めて、「ハンバーグの圏」をつくったものが以下です。

こうしてみると、この世界が膨大な数の「モノ」と「射」による「圏」になっていることが実感できるのではないでしょうか。

関係の関係、それは「定食」

さらに圏論では、圏と圏のあいだの関係もあつかえます。いわば「関係の関係」といえるもので、専門用語では「関手」と呼ばれます。

たとえば、「ハンバーグの圏」と「ハンバーグライス定食の圏」のあいだの「関係の関係」、すなわち関手は次のように示せます（定食の圏には、他のセットメニューそれぞれの圏も内包されるとお考えください）。

「関係の関係の関係」も描けます。「自然変換」という概念です（冒頭の図「変換の自然性」を参照）。これによって、ある「関係の関係（関手F）」と別の「関係の関係（関手G）」をつなぎ、関係性に新たな光をあてることができるようになります。

たとえば、「ライス定食」と「パン定食」、あるいは「ハンバーグ定食」と「煮込みハンバーグ定食」……。もっともっと複雑に織りなされた関係性のネットワークだって、圏論ならクリアカットに描き出せるのです。

「圏論」をもっと身近に！

いかがだったでしょう。難解に思えた「圏論」を、すこしだけ身近に思ってもらえたでしょうか。続きはぜひ、『はじめての圏論』を読んでお確かめください。よりわかりやすく、詳しい解説が載っています。

そもそも圏論は、ポーランド出身の数学者サミュエル・アイレンベルグとアメリカの数学者ソーンダース・マックレーンによって、1940年代に創始されました。

当時、代数学やトポロジー、幾何学などの分野が急速に発展し、飛躍の時代をむかえていた数学では、異なる分野間の類似性や関係性が注目の的でした。そのような中で、とりわけ代数トポロジーの重要概念である「ホモロジー」の記述ツールとして、圏論は誕生したのです。

すぐれた抽象性と普遍性をあわせもつ圏論は、いまや数学にとどまらず、数理科学の共通言語として広がりを見せています。一方で、高度な数学を用いた解説になじめず、距離を感じる初学者も多い分野といわれます。

『はじめての圏論』は、身近な例をベースに圏論の本質をやさしく語る、待望の入門書です。圏論をもっともっと身近に感じてもらうべく、『宇宙と宇宙をつなぐ数学 IUT理論の衝撃』や『数学の世界史』（ともにKADOKAWA）などの著作でもおなじみの加藤文元先生に筆を執っていただきました。

「はじめて」の方も、「こんどこそ」の方も、ぜひお試しあれ！（F. Y. ）