【校閲クイズ】「彼はとても義理深い人でね、今でも年賀状を手書きでくれるんですよ。毎年楽しみにしています」。 この文章のどこが誤っているか、分かりますか……？

雑誌や書籍などの信頼性を保つため、重要な役割を担う「校閲」という仕事。

校閲とは、誤字脱字など表記のチェックのほか、内容の矛盾や誤りがないかどうかも、調べて確認することです。「校正」も似たような意味で用いられることがありますが、厳密にいえば、校正は調べる要素を含みません。

テレビドラマやドキュメンタリー番組のおかげで、この仕事の認知度は大幅にアップしていますが、実際にどんな仕事をしているのか、もっと詳しく知りたい……という方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、校閲という仕事の一端、そして言葉の奥深さを、クイズを通して知ることができる企画を考えてみました！

以下の文章の誤りを見つけてみてください。

つぎの文章の誤りを見つけてください

「彼はとても義理深い人でね、今でも年賀状を手書きでくれるんですよ。毎年楽しみにしています」

「他人との交際などで、義理を堅く守り、おろそかにしない」（日本国語大辞典）意のときは「義理堅い」と書きます。今は手書きの年賀状はほとんど見られなくなってしまいましたが、それを毎年くださる方がいたら、楽しみになりそうですね。

× 「彼はとても義理深い人でね、今でも年賀状を手書きでくれるんですよ。毎年楽しみにしています」

〇 「彼はとても義理堅い人でね、今でも年賀状を手書きでくれるんですよ。毎年楽しみにしています」

