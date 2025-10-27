不動産の穴吹興産から「さぬきうどん」、玩具のハピネットから「人気おもちゃ」が届く！

元消防士が株式投資で築いた資産は、なんと9億円（2025年10月時点）！ 三重県在住の専業投資家・かんち。49歳で早期退職してからというもの、生活費のすべてを株の配当金でまかなっている。その配当金の総額は、なんと年間2000万円超え。高配当株と株主優待株を組み合わせた「買ったらほとんど売らない」という手間のかからない“ほったらかし投資術”は、初心者の新NISAにも参考になる。「その投資術を知りたい！」と、長年著作の刊行を期待されていたものの、すべて断ってきた投資歴40年のベテランが、初めて著した話題の書『ほったらかしで年間2000万円入ってくる 超★高配当株 投資入門』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものをお送りする。

オススメの株主優待株

オススメの株主優待株を紹介します。長年の投資経験から、「いまならこの株がいい」と思って選んだ銘柄です。

まだ経験の浅い投資初心者でなくても、投資先の銘柄選びに迷うことがあるでしょう。拙著『ほったらかしで年間2000万円入ってくる 超★高配当株 投資入門』（ダイヤモンド社）のPART1でお伝えしている「5つのステップ」で投資先候補を絞り込んだとしても、最後の決断をためらうケースがあるかもしれません。

そこで、株主優待株のなかから、具体的なオススメ銘柄を紹介します。

穴吹興産（8928）

優待が魅力的な株（不動産業）

不動産事業を中核に施設運営や人材サービスも展開する大手不動産会社

［東証］スタンダード ［株価］2174円 ［最低購入額］約21万7400円 ［配当利回り］3.13％

PER（株価収益率）5.27倍 PBR（株価純資産倍率）0.53倍

かんちのひと言コメント

四国のマンション分譲でトップレベルの会社で、不動産事業や施設運営のほか、人材サービスや小売流通、エネルギーなどの事業を展開する不動産事業グループです。優待品は同社が運営しているさぬきうどん店のオリジナル商品などがカタログから選べるほか、公益財団法人への寄付も選べます。

※株主優待の詳細は、同社HP（株主優待）にてご確認ください。

ハピネット（7552）

優待が魅力的な株（卸売業）

バンダイナムコ系列のエンターテイメント商材の大手

［東証］プライム ［株価］6760円 ［最低購入額］約67万6000円 ［配当利回り］0.74％

PER（株価収益率）20.61倍 PBR（株価純資産倍率）2.59倍

かんちのひと言コメント

玩具やキャラクター商品といったエンターテイメント商材を扱う業界最大手です。「鬼滅の刃」「妖怪ウォッチ」などの商材を取り扱うほか、オリジナル玩具などにも注力しています。2023年の優待は、ミニカーや「すみっコぐらし」のおもちゃ、Nintendo Switch用ソフトなどがラインナップされていました。

※株主優待の詳細は、同社HP（株主優待）にてご確認ください。

●「配当利回り」などの指標は、2025年10月6日時点の参考値です。

● 売上高・営業利益のグラフは『ほったらかしで年間2000万円入ってくる 超★高配当株 投資入門』刊行時のものです。

● 投資は自己責任で行ってください。本稿をもとにした損害等について、出版社・著者は一切の責任を負いません。

● 実際の取引に関することは、取引先の金融機関や証券会社にお問い合わせください。

※本稿は、『ほったらかしで年間2000万円入ってくる 超★高配当株 投資入門』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。