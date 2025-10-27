エミレーツのアーセナル公式ストアで訊いた“ユニホーム売り上げベスト３”！ 「トップは間違いなく…」【現地発】
アーセナルのオフィシャルストアで選手別の“ユニホームの売り上げベスト３”を教えてもらった。
10月24日に開催されたプレミアリーグの第９節で、首位のアーセナルが鎌田大地を擁するクリスタル・パレスとホームで対戦。古巣対戦となったエベレチ・エゼのゴールを守り切り、１−０で勝利を収めた。
この試合前に、スタジアムにあるアーセナルのオフィシャルストア『THE ARMOURY』を訪問。そこで女性のショップ店員に、どの選手のユニホームが最も売れているのかを訊くと、「トップは間違いなく（ブカヨ・）サカよ」と回答。パレス戦ではキャプテンマークを巻いたエースがやはり１番人気のようだ。
そして、「２位がエゼで、３位は（マーティン・）ウーデゴーか（ヴィクトル・）ヨケレスよ」と話してくれた。
アーセナルの中心選手２人に加えて、エゼやヨケレスといった新加入プレーヤーもファンの支持を集めているようだ。
取材・文●中川翼（サッカーダイジェストWeb編集部/現地特派）
