2.5次元歌い手アイドルグループ「めておら- Meteorites -」のメルト・ダ・テンシが、26日に誕生日を迎えて、初のバースデーグッズを発売した。今回のために描き下ろされた新ビジュアルは、ステージ上でマイクを握って、ステラ（ファン）へ手を差し伸べるような、躍動感あふれるイラスト。グッズのラインナップは、お馴染みのアクリルパネル、3連キーホルダー、ランダムフォトカードに加えて、本人が普段から頭に着けているトレードマークの×型ヘアクリップの4アイテムだ。また、全部をまとめたコンプリートセットには、セット限定特典で複製直筆メッセージを添えたブロマイドが封入されるという。

誕生日を迎える深夜24時には、ツイキャスでカウントダウン生配信を行ったメルトは、その後のYouTube公式チャンネルでも、記念にと「ラヴィ」の“歌ってみた動画”も投稿。「みんなに祝福してもらって、うれしい」とコメント。先輩グループすとぷりの莉犬からの「メルメル誕生日おめでとう、今日もかわいいね」など、大勢の仲間たちからも盛大に祝福されていた。