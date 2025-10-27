あなたは「すごい会議」を知っているか？　年間４億円超を売り上げる”コーチ”とは

あなたは「すごい会議」という名前を聞いたことはあるだろうか？

「すごい会議」とは、「一見不可能に見える目標や行動を可能にする」問題解決のメソッドのことであり、そのメソッドを駆使して、クライアント企業の業績を劇的にあげるコーチたちの組織体の名前でもある。

コーチたちが上げる驚異の実績は、年間４億円超を筆頭に、17人のコーチたちが１億円を超えるコーチ料を各クライアントから得ていることでも実証されている。

そのメソッドと、多士済々、個性豊かなコーチたちの軌跡を描いた話題のビジネスノンフィクション『THE COACHES すごい会議ストーリー』より一部を紹介する。

「すごい会議」とは

「すごい会議」とは何なのか。それは、どのような形態で行われ、どのような言葉が飛び交う場なのか。会議の途中にはいったい何が起こっており、その終了時には何が残るのか。名前の通り、その会議の場をもてば、本当に「すごいこと」が起こり得るのか。

「すごい会議」のウェブサイトには、以下のような説明がなされている。

すごい会議とは

会議が変わる。会社が変わる。

我々は会議を経営（マネジメント）そのものだと考えています。多くの企業では、この重要な経営の場、つまり会議の場、での発言の95％は「コメントの交換」に使われています。

すごい会議を御社に導入すると、

・短期的で明確で共有共感された目標が立つ

・目標を実現するための最適な役割と責任分担が明らかになる

・なにを誰がいつまでに実行し成果を出すかが明らかになる

・解決策のわからない問題に出会った時にシステマティックにアプローチし解決できるようになる

といったことが手に入ります。またこれらを実行する上で、「約束を尊重する」、「問題の指摘だけをせずに提案をする」といった経営者が部下に期待していてなかなか手に入りにくいことが、御社の全社レベルで手に入れることができます。

ハワード・ゴールドマン

1975年、米国マネジメントアソシエーツ社のハワード・ゴールドマンらによって、「すごい会議」の手順が開発されました。その後若干の変更はあったものの、当初と同じ手順ですごい会議は行われています。

「すごい会議」を経験した企業の経営者たちの口をついて出た言葉は、次のようなものだった。

「誰もが、約束を尊重するようになりました」

「問題解決のプロセスを考え、行動に移すことができるようになりました」

「社員同士、会って話す機会が増えました」

「新人が目を見張るほど成長しました」

「部下にどんな声を掛ければいいのか、閃きを得ることが多くなりました」

「解決方法やアプローチの仕方がわからない問題に、正面から向き合う方法と覚悟を得ました」

「会社にとって目標がどんなに大切なのか、わかりました」

「それぞれ違う視点を持った社員の意見を聞いた上で、自分の軸に照らし合わせて決定できるようになりました」

「とにかく売り上げが伸びました」

ハワード・ゴールドマンと出会い、その信頼からライセンス契約を結んだ大橋禅太郎。「すごい会議」を日本で展開する彼はこう話す。

「僕たちは、コンサルタントではありません。あくまでクライアントが問題を把握し、解決策を見出していくための水先案内人、コーチなんです。コーチは、企業や経営者に必要なことを明らかにし、一見不可能に見える目標や行動を可能にする手伝いをする黒子です」

クライアントの求めに応じ問題を解決するすごい会議に、同じ会議はない。企業の数だけ会議はあるのだが、コーチたちは、問題解決のためのメソッドを駆使していく。

「まずは社長と5〜6人の経営陣のメンバーで戦略的フォーカスを作成し、それを全社で実行できるよう、その道筋を作ります。すごい会議の司会者であるマネジメントコーチ、つまり僕たちが、会議の場で目標を実現する手助けを行うんです。コーチは経営メンバーに、問いかけ続けます。問題点や懸念はあるのか、会社にはどのような成果が必要なのか、その行動と出た結果の担当者は誰なのか、と。問題を共有し、共同の目標を作り、目標を達成するための役割分担といくつかのルール（約束ごと）を作り上げていくのです」

企業によって、人によって、その受け止め方や効能は違う。なので、この会議の定義を一言で語ることはできない。

「画一的なフォーマットも作成していません。すごい会議についての感想を求める行為は、たとえるなら『ベートーヴェンの素晴らしさってなんですか？』と、聞くようなものですよ。10人に聞いたら、100通りの答えが返ってくるでしょう」

クライアントは、「すごい会議」とコーチである大橋たちにどんな助けを求めるのだろうか。そんな質問に大橋は涼しい顔で答える。

「会社が潰れそうです、とか、売り上げが伸びないんです、とか、すぐ社員が辞めちゃうんで助けてください、と飛び込んでくるようなケースも確かにあります。しかし、むしろそうした緊急対応は少ないですよ。非常に稀なことだと言ってもいい」

大橋のもとを訪ねる企業と経営者は、ステレオタイプの危機とは違う複雑な問題を抱えている。

「働く人はみんな一生懸命頑張っています。社長も社員も、日々懸命に働いています。しかし、年数を経て、人数が増えていくと、何かがうまくいかなくなってくる。良い仲間とともに働いているはずなのに、意思の疎通が図れない。親しいと思う仲間なのに、共通の認識が持てない。良い会社と悪い会社のラベリングは単純ではありません。事実、ほぼすべての会社がこうした複雑な問題を抱えています」

この世界に存在するほとんどの会社には、うまくいっていることと、うまくいっていないことが混在していることを大橋は知っている。

「すごい会議のコーチは、うまくいっていることをさらにうまくいかせ、うまくいっていない問題を見つけ出し、解決するための会議の進行役を務めます。会議は、目標と計画と情熱を手に入れるため徹底的に語り合う場なのです」

こう聞けば、うまくいっていることとうまくいっていないことを整理して議題にし、その議題に沿って話せば良いのだから、通常のミーティングを丁寧に行えばいいのではないか、とも思える。しかし、会社という集合体は、得体の知れない空気をまとうと、画一的な価値観に囚われてしまうのだという。

「僕が、ある経営者に『うまくいっていることは何ですか？』と聞くと、『一つもないです。毎日本当に大変なんですから』などと言うんですよ。そこで、『じゃあ、今日は朝ご飯食べられました？ もしくは昨日の夜ご飯は食べていますか？』と聞くと『もちろん食べました、美味かったです』と即座に返事が返ってきます。僕は、その経営者にこう告げます。『毎日食事を食べられて、美味しいと感じられたら、それはうまくいっていることの一つでしょう』。一方、ある経営者は、『うまくいっていることは何ですか？』と聞くと、『業績が前年比120％になりました』と嬉々としている。僕はその経営者に、前年比120％を続けましょう、とは決して言わない。『えっと、社長がこの一年、ラッキーすぎる年だったとしたら、何％いきそうですか？』と話しかけます。僕らは、決意を迫っているわけでなく、閃くチャンスを作っているわけですから。すごい会議のコーチングはマニピュレーション（操作・操縦）をとにかく嫌います」

コーチの仕事は、経営者が自社と自らの可能性に気づき、自分たちで掲げた目標に向かって自力で歩めるよう、サポートすることだ。

「訪れるクライアントの中には、『子会社を上場させたいんですけれど、上場基準に達さないので助けてください』とか『組織が50人から100人になったら急に動かなくなったので』とやってくる方もいますが、ほとんどは、『噂で聞いて、一度話をしたいと思いました』とか、『○○さんの紹介で、会ってみようと思いました』とか、なんとなくの興味です。実際に僕やすごい会議のコーチたちと会って話すと、『なるほど。ちょっと面白そうだからやってみようかな』と緩やかに導入を決めていく。もちろん、すごい会議に『助けて！』と言ったところで、すぐにすべての問題が解決できるわけではありません。けれど、コーチという存在を介し会議を重ねる中で、経営者や社員たちは自分の会社の真実を見つめることができるようになっていくんです」

良いことも、悪いことも、会社が抱える問題が浮き彫りになり、その解決策や次なる目標が見つかっていくと、そのための経営のロードマップが見えてくる。

「僕たちは、企業の問題を解決するのではなく、皆さんが解決するための“会議”の場を設け、進行しています」

大橋をはじめとするコーチ陣が司るすごい会議の第1の目的は、経営者や社員がすでに知っているのに現状では顕在化していないプロブレム（問題・難題）をテーブルの上に載せることだ。

「彼らにしてみれば、すでに知っている問題がテーブルの上に載るからそこに新しい事実、ニュースはないんです。けれども、言えなかった問題をテーブルに載せて良いんだということがわかる。それが重要なことです」

企業によって、人によって、抱えている問題はまったく異なる。すごい会議は、知らず知らずのうちに何重にもシートをかけられて見えなくしていた問題に対し、そのシートを一枚一枚剥がす作業の機会なのだ。

すごい会議には、特別な場所も精神修養も必要ない。普通の会議室に、机、椅子、ホワイトボード、そして、正方形のポスト・イットとペンがあればいい。

「なんの変哲もない、いつもの会議室が舞台です。そこで起こる化学反応に社長や社員の人たちが驚き、表情を変えていく。その瞬間に立ち会えることが、この仕事をやっていることの価値ですね」

今日の会議でどんな成果が手に入っていれば、あなたにとって最も価値があるか？

「すごい会議」の詳しい様子を聞くと、大橋は語りだした。

「すごい会議の内容とコーチとのやり取りは、企業との秘密保持契約があるのですが、この記事ではすごい会議とコーチの実像を知ってほしいので、具体例はフィクションという形でお伝えします。ただ実際にはフィクション以上のことが往々にして起こっています」

すごい会議のコーチたちは、経営チームが経営のために問題を共有し、共通の目標をつくり、目標を達成するための役割分担と、そのための約束をつくりあげる。

「それにより、経営者とそのメンバーは、言い淀むことのない目標と計画と情熱を手に入れるんです」

その会議では、すごい会議ならではの「議題」が投げかけられていく。

「まず、『今日の会議でどんな成果が手に入っていれば、あなたにとって最も価値があるか？』と、今日の期待を問いかけます。その次に、『今日までに何が達成されたか？』と問うて、これまでの達成の共有をするんです。さらに核心に迫り、『経営チームとして直面していることに関して、どんな問題点や懸念があるか？』と、問題の棚卸しをしてもらいます。そこまで辿り着けたら、このチームの道しるべとなる、戦略的フォーカスを定めます。この戦略的フォーカスの合意を求めて、目標達成のための役割分担の明確化とアクションプランの作成をし、そのために『どのような成果が必要か？』『誰が、上記のどの行動と成果物に対して担当するか？』を聞いていきます。最後には『今日、何を得たか？』と質問し、一人一人にその日の成果を言葉にして伝えてもらいます」

