「古墳＝王権」という定説には矛盾がある…巨大前方後円墳の主を安易に「大王」とみなしてはいけない「納得の理由」

古墳はなぜ造られたのか？巨大化した理由は？

講談社現代新書の新刊『古墳時代の歴史』では、古墳が現れてから古墳時代が終わるまでが編年体で描かれ、そうした謎が明かされている。

本記事では、〈箸墓に眠る「最高氏族長」は本当に「卑弥呼」なのか？…箸墓古墳の築造年代と卑弥呼の没年から明かされた「真相」〉に引き続き、「古墳＝王権」という通説は本当に正しいのか、という点について考えていく。

※本記事は松木武彦『古墳時代の歴史』（講談社現代新書）より抜粋・編集したものです。

古墳を「王権」の反映とみてよいか？

さて、卑弥呼の墓が箸墓であったとすれば、古墳群を築く各地の氏族長のさらに上位に「最高氏族長」として共立される地位についたのは卑弥呼ということになる。

「魏志倭人伝」によると、彼女は西暦238年に中国の魏王朝から「親魏倭王」とされた。ただし、この「王」号は、あくまでも中国からのお仕着せであって、倭人たちの社会の成熟の中から自発的に生み出された「王」としての地位ではなかったことには、注意しなければならない。

箸墓という巨大前方後円墳に示されたのは、この時点ではまだ、倭の社会の中から生まれた「最高氏族長」の地位であり、「親魏倭王」のそれではなかった。

そもそも、「王」という唯一の地位が、箸墓のほかにも多数ある「前方後円墳」に象徴されるというのはおかしい。また「王」の出現をきっかけに、その地位表示として巨大前方後円墳が、それ以下の地位表示として各規模の前方後円墳や前方後方墳などが生み出されたというのも誤っている。なぜなら、各規模の前方後円墳や前方後方墳は、箸墓や卑弥呼より前に、すでに存在していたからである。

巨大前方後円墳を頂点とする各種の形や規模の古墳（の秩序のようにみえるもの）が「王権」を表すとする現在の通説は、古墳の出現過程をくわしくたどる本書のような作業に照らすと、明らかに十分に説得力のある説明になっていない。現在の日本考古学の古墳時代研究が古墳と王権とをあまりにも直接的に重ねて考えすぎであるとの批判は、吉村武彦氏ら文献古代史の研究者から、かねて提示されていたところである。

この通説が1990年代に有力となる前は、箸墓を嚆矢とするヤマトの巨大前方後円墳は、高い生産力をほこる奈良盆地を本拠として強大化した「大和部族連合」の長のものとする近藤義郎氏の見解が大きな支持を集めていた（近藤1983）。

「部族」とは、本書でいう氏族がまとまった大きな出自集団のことであるが、このような出自集団が古墳の築き手であって、その形や規模は出自集団の勢力や地位にかかわるとする近藤氏の考え方は、これまでに述べてきた本書の見解に近い。

近藤氏は、考古資料の解釈に『古事記』『日本書紀』などの文献をいっさい持ち込まない、いわば「ピューリタン」の稀有かつ偉大な考古学者であった。近藤氏のこうした姿勢を受け継いだ学者は稀で、『古事記』『日本書紀』の「天皇（すめらみこと」を「大王（おおきみ）」という言葉に置きかえただけで、その存在を箸墓まで遡らせようとする考えが、むしろ主流になった。今の古墳研究に根深くはびこる（そして私もかつては漠然と支持していた）「箸墓＝卑弥呼＝初代大王（倭王）」ドグマの確立である。

ただし近年は、こうした傾向への反発もあって、筆者や、あとで紹介する坂靖氏のように、巨大前方後円墳の主を安易に「大王」とみなかったり、「万世一系」的なその連続性を否定したりする研究者が増えつつある。

＊

さらに〈日本列島に「16万基」もある古墳は、なぜ弥生時代に出現したのか？…従来の学説を根本から覆す考古学の最前線〉では、日本に古墳はなぜ現れたかという点について詳しくみていく。

・近藤義郎 1983『前方後円墳の時代』岩波書店

【つづきを読む】日本列島に「16万基」もある古墳は、なぜ弥生時代に出現したのか？…従来の学説を根本から覆す考古学の最前線