なぜ英語は日本語に訳しにくいのか？【学びのきほん 英語と日本語、どうちがう？】

はじめに

ある旅行作家が、近代までの女性作家の作品は、ほぼすべて「待つ」ことがテーマであると言っています。手紙を書き、返事を待つ。誰かが訪ねてくれるのを待つ。それはひとえに交通手段が発達していなかったから、または女性が一人で出歩けなかったからです。「待つ」という行為と、そこから発露する感情が、文学を生み出す土壌になっていました。



一九世紀になると、自ら移動する女性が描かれる作品がイギリスに現れます。ジェイン・オースティン『高慢と偏見』には、姉を見舞いに行くため三マイル（約五キロメートル）の距離を歩く妹が描かれます。エミリー・ブロンテ『嵐が丘』には、一人で馬に乗って荒野を往復するヒロインが登場します。



二〇世紀になると、交通事情が一気に変わってきます。文学においては、二〇世紀初頭のモダニズム文学を形づくったのはテクノロジーだと言われています。たとえば、ジェイムズ・ジョイス『ユリシーズ』はダブリンの街のたった一日のことを描いた小説です。主人公らが路面電車に乗って街を移動します。作品に書かれていることには、そのとき登場人物らが考えていたことが大量に混ざり込みます。つまりこの作品は、路面電車がなければ生まれなかった、あるいは移動するだけで何日もかかって、何巻もの本になっていたでしょう。



籠、馬車、帆船などから、蒸気船、高速鉄道、自家用車、飛行機へ。交通手段の発達とともに世の中の移動時間は縮まり、世界は「近く」なりました。世界をさらに近くしたのが、通信手段の発達です。電報や電話に始まり、ファクス、Ｅメール、インターネット、スマートフォン……。いまではビデオ会議ツールや、個人でできるライブ配信なども普及しています。世界はますます「狭く」なったと言えます。

では、世界が近くて狭くなってくると、人は何をするのでしょうか。



遠くにいる人たちが、オンラインであれオフラインであれ、会って話をするようになります。情報をリアルタイムで共有し、協働で作業をおこなうようになるのです。ここに、多言語で協働するために言語の壁を解消したいという要請が高まり、翻訳や通訳の重要性はさらに増していきます。いま、自動翻訳機や生成ＡＩの開発が競われ、実際にそれらが日進月歩の進化を遂げているように、現在のグローバル時代において、翻訳の必要性はますます増していると言えます。



では、そもそも翻訳とは何でしょうか。



答えの一つは、翻訳とは架け橋である、というものでしょう。異なる言語、異なる文化圏をつなぐ橋。それが翻訳である。たしかにその側面はあります。ただ、実際に翻訳の現場に身を投じてみると、架け橋という言葉から連想される和やかなものだけではないことがわかります。翻訳とは、ある言語を別の言語に移し替える作業です。そこにあるのは圧倒的な他者との出会いなのです。それは衝突でもあります。翻訳とは、特異なもの同士がぶつかり合う衝突の場であり、摩擦の場でもあるのです。



日本は翻訳大国と言われてきました。外国語で書かれた文芸作品や学術書が、これほど多く翻訳されている国はそんなに多くないでしょう。それゆえ、日本語読者の翻訳に対する意識は相当に高いと言えます。原文と訳文を照合して「訳文は語順が違う」と指摘したり、「意訳しすぎだ」と言ったりする人が少なからずいます。そこまで高度な意識を持っている翻訳書の読者は、世界にはそうそういません。



一方で、日本語読者は翻訳技術への問題意識が非常に高い反面、別な面の意識は緩やかだと言えるかもしれません。それは、翻訳の役割や本質とはどういうものなのか、また、自分たちが普段使っている日本語はどこから来たのかということに対する理解度です。



本書では、私が専門とする英語の翻訳を通して、翻訳とは何かを掘り下げて考えてみたいと思います。あらかじめお断りしておくと、本書は翻訳テクニックをお伝えするものではありません。そうではなく、英語と日本語はそもそも何がどう違うのか、なぜ衝突が起きるのか、その衝突の中で翻訳という営みは何をなしているのかについてお話しします。



翻訳というフィルターを通すと、原文側の言語の理解だけでなく、訳文側の言語についての理解も深まります。外国語を通すことで、私たちが日々使っている日本語を、新たな視点からとらえるきっかけにもなれば幸いです。

著者紹介

鴻巣友季子（こうのす・ゆきこ）

1963 年東京都生まれ。翻訳家、文芸評論家。英語圏の同時代作家の紹介と並んで古典名作の新訳にも力を注ぐ。文芸評論、翻訳研究の分野でも活動。主な訳書にエミリー・ブロンテ『嵐が丘』、マーガレット・ミッチェル『風と共に去りぬ』、ヴァージニア・ウルフ『灯台へ』（新潮文庫）、マーガレット・アトウッド『昏き目の暗殺者』『誓願』『老いぼれを燃やせ』（早川書房）など、著書に『謎とき『風と共に去りぬ』』『文学は予言する』（新潮選書）、『翻訳教室』『翻訳ってなんだろう？』（筑摩書房）、『ギンガムチェックと塩漬けライム』（NHK 出版）など。津田塾大学言語文化研究所客員研究員。日本文藝家協会常務理事。

