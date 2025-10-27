「どこにでもクマがいる日常を理解できますか」秋田県民の憂鬱…都会の人間にはわからない”異常すぎる生活”

国内でも有数の熊の生息地を抱える秋田県。本来の生息域から離れた市街地でも目撃情報や被害情報が続々と報告されていることを受け、県知事は10月14日の記者会見で「県民の日常生活に支障を来たしており危機的かつ緊急事態だ」と、文字通り尋常では無い危機意識を見せた。

いったい日常生活に支障を来たす危機的な状況とはどんなものなのか、熊の出没が特に多い鹿角市大湯地区の現状をレポートする。

なお、本取材は学者や専門家ではなく地域に居住する人を対象とした。机上の研究ではなく肌感覚で熊の存在をどのように捉えているのかを中心に聞き取りを行った。

「襲われることを頭に入れて行動します」

秋田県鹿角市大湯地区にある地元旅館の従業員は、剥き出しの危機意識をこう語ってくれた。

「毎年、クマ騒ぎはあるのですが今年はひどい。栗と柿の木は伐採しました。それでも敷地近くに糞や足跡は毎日確認しています。怪我のないようお客様には出歩かないで館内にいるようにお願いをしています。

とくに夜間は熊の多い時間帯です。警察のパトロールは増えていますが、どれだけ効果があるのか疑問です。夕食後に酔い覚ましに出歩かれて遭遇することもありますのでお客様の被害のないよう祈るだけです。お一人でも被害が出れば営業できなくなりますから」

住宅地で送迎中の高齢者施設のドライバーは気弱な表情を見せる。

「毎日のように熊は見かけます。これまで見なかった住宅地にいますし、路上だけでなく塀の上や木に登っていたりと、どこにでもいる感覚です。はっきり言って怖いですよ。都会の人には分からないかもしれませんが、そういう状態が今では日常になってしまいました。

利用者をお迎えする時も車両の前後左右を見て熊の有無を確認するようにしています。万が一のためにナイフと棒を携帯してますよ。襲われることを頭に入れて行動するようにしています。そうならないことを願うばかりですが……」

まるで“檻の中”で暮らしているよう

杖をつきながら台車に家庭ゴミを入れたビニール袋を載せゴミ回収場所へ運んでいる高齢者に「こんにちは」と声をかけた。

「うっ、熊が出たかと思った。あんた黒い服着ているから間違われる。命が縮んだよ」

ゴミ出しを手伝うと男性は「これまでは近所の人にゴミ出しをお願いしていたが今は自分でやるしかない。車に乗れないので買い物はお願いしているが、不便でならない。自宅の木は切ってもらった。草刈りもやってもらっている。いつまでもこんな毎日では年寄りには辛い」と、うなだれた。

人の姿を求めて民家の間を走ると、杉の人工林を背にした畑で作業をしている男性を見つけた。この土地に住んで60年以上という男性は気丈な素振りで語ってくれた。

「今年の熊はいつもと違う。これまでは山の近くでしか見ることがなかったのに、家のすぐ近くにいる、車庫にもいるし、集落内の道を堂々と歩いている。大声出しても、爆竹鳴らしても逃げもしない。

毎年楽しみにしていた30年物の栗の木は泣く泣く5本とも切ってもらった。近くにある柿の木はうちのではない。ここらでは柿は少し食べるだけであとはそのまま残してしまう。今朝、その柿の木に熊が2頭いたよ。

朝夕の熊が出る時間帯はなるべく家から出ないようにしているし、今年は昼間でも出るからほとんど家にこもっている。仲間の家で飲むのが楽しみだったがそれもできね。いつ熊が出るかわからない。まるで檻の中で暮らしているようなもんだ。

やることなくて動かねもんだから足腰が弱ってきた。うちの妻に『行くな』と言われているが、運動を兼ねて畑で熊の食わない大根と葉物野菜だけは作っているよ」

「役所に言われたことを全部やったが…」

「家に上がるか」と招かれたその男性の家で同世代の友人呼んでもらった。製材所に勤めていた男性は子供の頃から山が遊び場だった。

「長年、ここに住んでいるがこんなに熊が出てくるのは初めてだ。家族に言われてきのこ採りに行くのは諦めた。周辺の草刈りはしているが、今年の春に納屋の扉を壊して中に置いてあった米を食べられた。そしたら、先月は修繕したところをまた壊して備蓄してある米と犬の餌に加えて洗濯洗剤まで食べられた。あんなもの食べて大丈夫なのか。どれだけ腹を減らしているのか。

以前の熊はこっちが大声出したら逃げたが、今の熊はいくら騒いでも無視したまま平然としているんだ。昨日は玄関先にうんこの土産を残していった。栗の実は早くに全て取ってしまったが、それでも何頭ものクマが毎日のように見回りにくる。

この辺りも空き家が目立ってきた。年寄りばかりになって子供など数えるほどしかいない。里の集落が奴らの棲家になってしまったということなんだ。対策はゴミの管理に草刈りや実のなる木を切るくらいしかない。役所に言われたことを全部やったがそれでもクマは来る。このまま我慢するしかないのか」

一通り話したきり、黙ってしまった男性。沈黙の中、お茶受けに知人から分けてもらったという旬のナラタケ（サモダシ）と天然椎茸をいただく。天然物のキノコ類は日常に口にしている栽培物とは香りも歯応えも違う。噛み締めると鼻から抜ける香気には驚くほどだ。

山の幸は山間に住む者の特権なのだろうが、その権利すら脅かされている。

『熊に襲われ、顔じゅう血まみれで生還した60代男性の「後悔」…絶対に「すべきではなかった」行動があった』

