¡Ö¤é¤·¤¤»à¤ËÊý¤À¤È»×¤¦¤è¡×²¬ÅÄËÒÍº¤¬¸ì¤ë¡Ò·»¡¦²¬ÅÄÈË¹¬¤ÎºÇ´ü¡Ó

¥«¥Í¤ÈÍßË¾¤¬±²´¬¤¯¶¥ÇÏ³¦¤ò¡Ö´ãÎÏ¡×¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿Å·ºÍ¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÆ»È¾¤Ð¤ËÀäÂÐÅª¤Ê²øÊª¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£·Þ¤¨¤¿ºÇ´ü¤È¡¢Ì´¤Î¹ÔÊý¤Ï¡£¡¡
Á°ÊÔµ»ö¡Ø¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤è¤ê¥¨¥°¤¤¡Ö¶¥ÁöÇÏ¥»¥ê»Ô¡×¤Î¥ê¥¢¥ë¡Ä¡ÖÁö¤ëÇÏ¡×¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¡Ö´ãÎÏ¡×¤ò»ý¤ÄÅ·ºÍ¤Î¡ÖÀµÂÎ¡×¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
400Ëü±ß¤ÎÇÏ¤¬¥¨¥ê¡¼¥È¤ò¤Ê¤®ÅÝ¤¹
²¬ÅÄÈË¹¬¤Ë¤Ï¡ÖÇÏ¤ò¸«¤ë¡×Å·Éê¤ÎºÍ¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¢¤Ã¤¿¡£
²¬ÅÄ¤ÎËÒ¾ì¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¡Ö¥³¥¹¥â¥¹¡×¤Î¿¦°÷¡¦ÎëÌÚ½¨ÉÒ»á¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖÈË¹¬¼ÒÄ¹¤Ï¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤ÏÇÏ¤¬¸«¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È²¿ÅÙ¤â»×¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Íý²Ê¼¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¿ÍÂÎÌÏ·¿¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¹ü³Ê¤ä·ì´É¤Þ¤ÇÆ©¤±¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È´¶¤¸¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤Î´Ñ»¡¤ÏÇÏÂÎ¤Î¶ù¡¹¤Ë¤Þ¤Ç¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
²¬ÅÄ¤¬¤½¤ÎÁêÇÏ´ã¤ò¶î»È¤·¤Æ¸«½Ð¤·¤¿ÂåÉ½Åª¤ÊÇÏ¤¬¡¢'03Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥³¥¹¥â¥Ð¥ë¥¯¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÇÏ¤Î·ìÅý¤ÏÄ¶¤Î¤Ä¤¯¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ìÅý¤Ç¡¢¤«¤ê¤Ë¥»¥ê¤Ë¾å¾ì¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Çã¤¤¼ê¤¬¤Ä¤¯¤«¤É¤¦¤«¤â²ø¤·¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢²¬ÅÄ¤ÏË¬¤ì¤¿ËÒ¾ì¤Ç¤¿¤Þ¤¿¤ÞÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¥³¥¹¥â¥Ð¥ë¥¯¤ÎÇÏÂÎ¤«¤é¡¢Îà¤¤¤Þ¤ì¤Ê¿´ÇÙµ¡Ç½¤Î¹â¤µ¤ò¸«È´¤¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¸ò¾Ä¡¦¹ØÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¶â³Û¤Ï¤ï¤º¤«400Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£
¥³¥¹¥â¥Ð¥ë¥¯¤¬¥ì¡¼¥¹¤Ë½ÐÁö¤·»Ï¤á¤ë¤È¡¢¼¡¡¹¤È¹â³Û¤Ê¥¨¥ê¡¼¥ÈÇÏ¤ò¤Ê¤®ÅÝ¤·¡¢½Å¾Þ¡Ê½ÐÁö¤¹¤ëÇÏ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¯¤Æ¡¢³ÊÉÕ¤±¡¦¾Þ¶â³Û¤â¹â¤¤¥ì¡¼¥¹¡Ë¤òÏ¢¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´üÂÔ°Ê¾å¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¡£
Åö»þ¡¢²¬ÅÄ¤ÎÆ¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥³¥¹¥â¥Ð¥ë¥¯¤Ç¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼À©ÇÆ¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¤³¤³¤ÇÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¼ï²´ÇÏ¡¦¥µ¥ó¥Ç¡¼¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¤Î»º¶ð¡ÊÆÃÄê¤Î¼ï²´ÇÏ¤äÊìÇÏ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÇÏ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
Âç¥ì¡¼¥¹¤ò¾¡¤Á¤Þ¤¯¤ë¥µ¥ó¥Ç¡¼¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹»º¶ð
¥µ¥ó¥Ç¡¼¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¤Ï¡¢'90Ç¯¤ËÆüËÜ¶¥ÇÏ³¦¤Îµð¿Í¡¦¼ÒÂæ¥°¥ë¡¼¥×¡Ê¶¥ÁöÇÏÀ¸»ºËÒ¾ì½¸ÃÄ¡Ë¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÎËÒ¾ì¤«¤éÌó16²¯5000Ëü±ß¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¼ï²´ÇÏ¤Ç¤¢¤ë¡£'94Ç¯¤«¤éÂ³¡¹¤È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿»º¶ð¤¿¤Á¤ÏÊÒ¤ÃÃ¼¤«¤éÂç¥ì¡¼¥¹¤ò¾¡¤Á¤Þ¤¯¤ê¡¢²¬ÅÄ¤Ï´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¿É»À¤ò¤Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£
¥µ¥ó¥Ç¡¼¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¤Î¼ïÉÕ¤±ÎÁ¤ÏºÇ¹â»þ¤ÇÇË³Ê¤Î3000Ëü±ß¡¢¤½¤Î»º¶ð¤â²¯Ä¶¤¨¤ÇÈô¤Ö¤è¤¦¤ËÇä¤ì¤¿¡£º£¤âÂ³¤¯¡Ö¼ÒÂæ°ì¶¯¡×¤Î¶¥ÇÏ³¦¤ò·Áºî¤Ã¤¿ÉÔÀ¤½Ð¤Î¼ï²´ÇÏ¤Ç¤¢¤ë¡£
»à¸å¡Ê'02Ç¯¤Ë»àË´¡Ë¤â¤½¤Î·ì¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤¯¡¢'11Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ë½ÐÁö¤·¤¿Á´18Æ¬¤¬¥µ¥ó¥Ç¡¼¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¤ÎÂ¹¤È¤¤¤¦°Û¾ï»öÂÖ¤âµ¯¤¤¿¡£
²¬ÅÄ¤ÎÄï¤Ç¡¢ÇÏ¼ç¤Î²¬ÅÄËÒÍº»á¤â¤³¤¦É¾²Á¤¹¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Û¡¼¥¹¥Þ¥ó¡Ê¶¥ÇÏ´Ø·¸¼Ô¡Ë¤¬¡¢¥µ¥ó¥Ç¡¼¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¤ÎÅÐ¾ì¤ÇÇÏ¤Î¸«Êý¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤¤¤¤¥¿¥ÍÇÏ¤Î»Ò¶¡¤Ï¶ÚÆùÎÌ¤¬ËÉÙ¤À¤È¤ß¤ó¤Ê»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥µ¥ó¥Ç¡¼¤Î»Ò¶¡¤Ë¤ÏÌµÂÌ¤Ê¶ÚÆù¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´ØÀá¤¬½À¤é¤«¤¯¤Æ¡¢²ÄÆ°°è¤¬¹¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÇÏÂÎ¤Î¿Ä¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
ÏÃ¤ò¥³¥¹¥â¥Ð¥ë¥¯¤ËÌá¤¹¡£½Å¾Þ¤òÏ¢¾¡¤·¡¢°ìÈÖ¿Íµ¤¤Ç·Þ¤¨¤¿»©·î¾Þ¡ÊGµ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥ó¥Ç¡¼¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹»º¶ð¤Î¥À¥¤¥ï¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÇÔ¤ì¡¢ÀË¤·¤¯¤â2Ãå¡£
Â³¤¯ÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤Ï8Ãå¤ËÄÀ¤ó¤À¡£¤³¤Î¤È¤¤â¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¥¥ó¥°¥«¥á¥Ï¥á¥Ï¤ò½ü¤¡¢¥³¥¹¥â¥Ð¥ë¥¯¤ËÀèÃå¤·¤¿ÇÏ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥µ¥ó¥Ç¡¼¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹»º¶ð¤À¤Ã¤¿¡£
²¬ÅÄ¤Ï¤½¤ó¤Ê¥µ¥ó¥Ç¡¼¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¤òÄ¶¤¨¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê¼ï²´ÇÏ¤ÎÈ¯·¡¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤¬Èá´ê¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼À©ÇÆ¤Ë·Ò¤¬¤ëÆ»¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤È¤¤Ë¤ÏÂçËç¤ò¤Ï¤¿¤¤¤Æ²¯¤òÄ¶¤¨¤ëÇÏ¤òÇã¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¼ºÇÔ¤·¤¿¡£
»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤Æü¡¹¤ò²á¤´¤¹¤Ê¤«¡¢²¬ÅÄ¤Ï'14Ç¯º¢¤«¤é¤Ò¤É¤¯ÂÎÄ´¤òÊø¤¹¡£¿©»ö¤¹¤é¤Þ¤È¤â¤ËÀÝ¤ì¤Ê¤¤Æü¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÉÔÄ´¤Î¸¶°ø¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¡¢Ä²¤Î¸¢°Ò¤È¤µ¤ì¤ëÌ¾°å¤¬¿Ç¤Æ¤âÌµÂÌ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁí¿ã¡×¤ÎÌ´¤¬²Ì¤¿¤µ¤ì¤ë¤È¤
'21Ç¯3·î19Æü¡¢ÉÂ¤Ë¶ì¤·¤à¤Ê¤«·Þ¤¨¤¿71ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿¡£²¬ÅÄ¤Ï¼«¿È¤ÎËÒ¾ìÉßÃÏÆâ¤Ë¤¢¤ëÃÓ¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤¿¡£
Äï¤ÎËÒÍº»á¤Ï·»¤Î¼«»à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¤é¤·¤¤»à¤ËÊý¤À¤È»×¤¦¤è¡£¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤ÇºÇ´ü¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¥ª¥ì¤Ë¤â¤¢¤ë¤·¡¢·»µ®¤Ï¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡×
¤½¤Î»à¤«¤é2¥õ·î¸å¡½¡£²¬ÅÄ¤Î¥¯¥é¥ÖË¡¿Í¤ò·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¿Ä¹ÃË¡¦¹ÉÏÂ»á¤¬»ý¤Ä¥æ¡¼¥Ð¡¼¥ì¡¼¥Ù¥ó¤¬Gµ¡Ö¥ª¡¼¥¯¥¹¡×¤òÀ©¤·¤¿¡£¤½¤ÎÉãÇÏ¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥·¥Ã¥×¤Ï²¬ÅÄ¤¬¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¤Î¸ò¾Ä¤ÎËö¡¢¼¹Ç°¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¼ï²´ÇÏ¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Àè·îËö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Gµ¡Ö¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢²¬ÅÄ¤Î»°ÃË¡¦µÁ¹»á¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¥¯¥é¥Ö¤Î¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¥Í¥ê¥¢¥ó¤¬¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¡¢µ³¾è¤·¤¿»°±º¹ÄÀ®µ³¼ê¤ËGµ½éÀ©ÇÆ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±ÇÏ¤ÎÉãÇÏ¤ÈÊìÇÏ¤âÀ¸Á°¡¢²¬ÅÄ¤¬ÌÜ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿ÇÏ¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó²¬ÅÄ¤ÎÉ¾ÅÁ¡ØÁêÇÏ´ã¤¬¸«¤¿Ì´¡¡²¬ÅÄÈË¹¬¤¬¥µ¥ó¥Ç¡¼¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¤Ë¿Ï¸þ¤«¤Ã¤¿Æü¡¹¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤òÃø¤·¤¿²ÏÂ¼À¶ÌÀ»á¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö²¬ÅÄ¤µ¤ó¤¬¸«½Ð¤·¤¿ÇÏ¤Î·ì¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â»Ä¤ê¡¢¤½¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼À©ÇÆ¤ÎÈá´ê¤Ï¼¡Âå¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤ËÂ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤¿Áí¿ã¤ÎÌ´¤¬³ð¤¦Æü¤Ï¤¤¤ÄË¬¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö½µ´©¸½Âå¡×2025Ç¯10·î27Æü¹æ¤è¤ê
