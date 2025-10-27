失恋した男性に対する態度７パターン
失恋した男性を目の前にしたとき、どのような態度で接すれば良いのでしょうか。そこで今回は、「失恋した男性に対する態度７パターン」を紹介いたします。
【１】「今から行くね」と言って、会いに行く。
優しさを感じます。
【２】お酒に付き合う。
お酒の力に頼りたがる男性もいます。
【３】放っておく。
一人で自分と向き合いたい男性もいるようです。
【４】ひたすら話を聞く。
失恋した人の相手をする時の王道パターンです。慰めのコメントはしないことがポイントです。
【５】男性が涙を流しても温かく見守る。
決して、ドン引かない覚悟が必要です。
【６】「他にも女はいるよ。」というコメントは避ける。
失恋した男性は他の女のことを考える余裕はないでしょう。
【７】「もっと辛い失恋をした。」という話を披露しない。
失恋した男性は、自分が世界で一番不幸な人間だと思っています。話を受け入れる余裕はないでしょう。
みなさんは失恋した男性に対して、どのように接しているでしょうか。みなさんの意見をお待ちしております。
