¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡ÛÀÅ²¬³Ø±à¤¬£³Ï¢ÇÆ¤Ø²÷¾¡È¯¿Ê¡ÄÀèÀ©ÃÆ¤Î£Ä£ÆµÈÅÄÐÞµ°¤¬´°Éõ¤Ë¤â¹×¸¥¡ÄÀÅ²¬¸©Âç²ñ
¢¡Âè£±£°£´²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢ÀÅ²¬¸©Âç²ñ¢¦·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È£±²óÀï¡¡ÀÅ²¬³Ø±à£´¡½£°ÉÍÌ¾¡Ê£²£¶Æü¡¦Æ£»ÞÁí¹ç±¿Æ°¸ø±à¡Ë
¡¡·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È£±²óÀï¤Î»Ä¤ê£´»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡££³Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÀÅ²¬³Ø±à¤ÏÉÍÌ¾¤Ë£´¡½£°¤Ç²÷¾¡È¯¿Ê¡££Ä£ÆµÈÅÄÐÞµ°¡Ê¤ê¤¡¢£³Ç¯¡Ë¤¬Á°È¾£·Ê¬¡¢ÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¼éÈ÷¤Ç¤â´°Éõ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£½à¡¹·è¾¡¤Ï£±£±·î£³Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡£³Ï¢ÇÆ¤Ø½çÄ´¤ËÁ¥½Ð¤·¤¿¡£ÀÅ²¬³Ø±à¤ÏÉÍÌ¾¤òÁ°È¾¥·¥å¡¼¥È¿ô£°¤ËÍÞ¤¨¡¢»î¹çÄÌ¤¸¤Æ¤â£²£°¡½£´¤È´ó¤»ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡££Æ£×£´¿Í¤¬Éé½ý¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼çÎÏ¤ËÊ£¿ô¤Î¸Î¾ã¼Ô¤¬½Ð¤Ê¤¬¤é´°¾¡¤·¤¿Àî¸ý½¤´ÆÆÄ¡Ê£µ£²¡Ë¤Ï¡Ö¶õ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤éÂÇ¤È¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Î°Õ¼±¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡Î®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤Î¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ÎµÈÅÄ¤À¡£Á°È¾£·Ê¬¤Îº¸£Ã£Ë¡£Ãæ±û¤Ë¿Ø¼è¤ë¤È¡¢Éâ¤µå¤ËÈ¿±þ¤·£±£¸£¸¥»¥ó¥Á¤ÎµðÂÎ¤òÃè¤ËÉâ¤«¤»¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¡×¡£Áê¼ê£Ä£Æ¤è¤êÆ¬£±¤Ä¹â¤¤ÂÇÅÀ¤Ç»ÅÎ±¤á¤¿¡£»Ø´ø´±¤â¡Ö¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ï½ÅÍ×¡£¿´¤Î¤æ¤È¤ê¤¬½Ð¤ë¡×¤Èµ®½Å¤ÊÀèÀ©ÃÆ¤ËÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£¡Ö¼«Ê¬¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤Â¸µ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÌ¾ÌçÆþ¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£º£µ¨¤Ï£µ·î¤«¤éÌó£³¤«·î´Ö¡¢£Â¥Á¡¼¥à¤Ë¡È¹ß³Ê¡É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ£±ÂÐ£±¤Ê¤É¸Ä¤ÎÎÏ¤òÃÃ¤¨Ä¾¤·¡¢½©¤«¤éºÆ¤Ó£Á¥Á¡¼¥à¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¡£¼éÈ÷¤Ç¤Ï¡ÖÁ°¤ò¸þ¤«¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡×¤ÈÂÎ³Ê¤òÂ¸Ê¬¤ËÀ¸¤«¤·¡¢ÉÍÌ¾¤Ë¤Û¤È¤ó¤É¥Á¥ã¥ó¥¹¤¹¤é¤Ä¤¯¤é¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á°È¾¤Ë¤Ï¼«¤éÁ°Àþ¤Ë´é¤ò½Ð¤·¡¢²ÚÎï¤ÊÂµ»¤Ç£Ä£Æ¤òÈ´¤µî¤ë¤Ê¤É¹¶¼é¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»Â³¤±¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¸åÈ¾¡¢¥ß¥É¥ë¤Ê¤É¤Ç²ÃÅÀ¤·¡¢¼éÈ÷¤â´í¤Ê¤²¤Ê¤¯Ìµ¼ºÅÀ¤Ç½ª¤¨¤¿¡££±£±·î£³Æü¤Î½à¡¹·è¾¡¤ÏÀ¶¿åºù¤¬µÖ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¡Öºù¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Çµ¤¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë¡×¤ÈÀî¸ý´ÆÆÄ¡£µÈÅÄ¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤ß¤ó¤Ê¤Ç´°À®ÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¤¤¡×¤È¸«¿ø¤¨¤¿¡££³Ç¯Ï¢Â³¤ÎÁ´¹ñ½Ð¾ì¤Ê¤éÆ£»ÞÅì°ÊÍè¡¢¸©Æâ»Ë¾å£²¹»ÌÜ¤È¤Ê¤ë¡££Ö£³¤ØÃå¼Â¤ËÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÊÉðÆ£¡¡¿ð´ð¡Ë