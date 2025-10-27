老化速度が遅い人は「1年で0.4年分しか老けない」という驚愕の事実が判明

なぜか、実年齢より老けて見られてしまう――そんな悩みの真の原因が、いま次々と解明されている。若さには理由があるのだ。

「学ぶ人」は老けない

学んでいる時間が長ければ長いほど、老化の速度が遅くなり、さらには、寿命も延びることが明らかになった。

人体の老化速度を研究している、米コロンビア大学メールマン公衆衛生大学院疫学准教授のダニエル・ベルスキー氏が解説する。

「これまで老化の研究では、実年齢とは別に、その人の体がどれくらい若いかを示す『生物学的年齢』が用いられてきました。たとえば、『実年齢は70歳だが、身体年齢は65歳』などといった言い方を耳にしたことがあるでしょう。

私は、そこからさらに研究を進め、その人の体が1年でどれくらい老化するのかを示す『老化速度』の測定方法を開発しました」

1年で0.4年分しか老けない人

実は、老化速度は、人によってばらつきが大きいことがわかっている。

「老化速度が速い人は、1年で2〜3年分も老けてしまいますが、逆に老化速度が遅く、1年で0.4年分しか老けない人もいる。この指標を用いて、どんな要素が老化に影響しているのかを調べています」

ベルスキー氏によれば、この「老化速度」と関係が特に深いのが「教育歴の長さ」だというのだ。

もともと、学歴と寿命の長さには相関関係があることが指摘されてきた。

高学歴であれば、収入が高くなる。収入が高ければ、バランスの取れた食事や、質の高い医療にアクセスできる。そのため、学歴が高いと、寿命も長くなりやすい―と考えられてきたわけだ。

しかし、ベルスキー氏の研究では、学歴に関係なく「学んでいる時間」が長ければ長いほど、老化速度が遅くなることが明らかになった。ベルスキー氏が続ける。

「大学や学位のレベルなどは、老化速度には関係していません。単純に、どれくらい長い時間学んでいたのか、という点のみが老化速度に関係しているのです。

常に学ぶ姿勢のある人は、認知機能が衰えにくく、また他人とのつながりが維持されやすい傾向にあります。そうした要因が、老化速度を遅らせ、若さを保っていると考えられます」

ベルスキー氏は、年をとってから学び直すのでもまったく遅くないと言う。

「大人になってからも学び続ける『生涯学習』が老化を遅らせるかどうかは、まだ研究途上ではありますが、数多くの健康上の利点があることは明らかだと、私は考えています。脳を刺激することで、認知機能低下を遅らせられるだけでなく、新しい知識やスキルを習得する過程で、脳機能そのものが活性化し若返っていくのです」

人生これ勉強なり―そんな姿勢こそが、若さを保つには最も効果的なのだ。

「週刊現代」2025年10月27日号より

【こちらも読む】『【全国赤字ワースト病院ランキング100】病院が大赤字で「突然死」し始めた…急患を「受け入れ停止」「門前払い」の恐るべき実態』

死ぬ瞬間はこんな感じです。死ぬのはこんなに怖い